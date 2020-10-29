А Пересильд в курсе? Роман Абрамович замечен в Краснодаре с новой спутницей

Роман Абрамович гулял по парку в Краснодаре с девушкой-шатенкой. Фото: @Krasnodar_kray

Владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, судя по случайным кадрам, приезжал в Краснодар болеть за команду не один. 54-летний миллиардер был со спутницей.

На трибунах стадиона "Краснодар" во время матча рядом с Романом Аркадьевичем сидела симпатичная шатенка. Позже в краснодарском парке Галицкого - вчерашнего соперника Абрамовича по футболу - та же дама в легком трикотажном костюме и кроссовках оценивала новый спорткомплекс. Внешне она очень напоминает бывшую жену Абрамовича - Дашу Жукову. Но оценить сходство все-таки помешали солнечные очки юной особы.

К слову, это событие идет явно вразрез с версией о романе российского олигарха с актрисой Юлией Пересильд. Или она чего-то не знает?!

Напомним, слухи о том, что Абрамович встречается с Пересильд ходят давно. На "Кинотавре" этой осенью актрису даже видели под охраной сотрудников службы безопасности Абрамовича. Но впрочем, подтверждений этих сведений пока не дали ни с той, ни с другой стороны.

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