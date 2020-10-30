Алексей Дельцов: «Инвестиционные продукты и фондовый рынок могут принести неплохой доход»

Управляющий операционным офисом «Краснодар» Банка «Фридом Финанс» Алексей Дельцов.

Перемены, вызванные пандемией, коснулись всех секторов мировой экономики, изменили привычки людей, привели в действие механизмы, о которых ранее никто и подумать не мог.

Люди начали активно искать новые возможности для получения дополнительного дохода. Фондовый рынок в нашей стране стал трендом 2020 года, поскольку все больше отечественных частных инвесторов убеждаются в эффективности его механизмов заработка.

Возможности, продукты и перспективы фондового рынка мы обсудили с управляющим операционным офисом «Краснодар» Банка «Фридом Финанс» Алексеем Дельцовым.

- В качестве критериев успешного развития банка отмечу технологичность, мобильность, надежность, сильную аналитическую экспертизу команды. В 2015 году банк вошел в международный холдинг Freedom Holding Corp. Появились новые направления развития, укрепилась технологическая база, расширилась продуктовая линейка. Мы ускорили интеграцию новых разработок, как следствие, вырос профессиональный уровень команды.- Алексей Юрьевич, этот год для банка юбилейный. 30 лет для российской банковской отрасли – выдающийся результат. Каковы секреты стабильности Банка «Фридом Финанс»?

Текущие показатели деятельности подтверждают этот результат. Этой осенью банк увеличил размер уставного капитала на 907,4 млн рублей. Собственные средства сейчас составляют 1,4 млрд рублей. С января по октябрь 2020 года мы отмечаем рост чистых активов более чем в 3,5 раза, до 18,9 млрд рублей. За девять месяцев текущего года вложения в ценные бумаги увеличились на 38%. Депозиты физлиц за тот же период выросли почти на 45% и достигли 2,1 млрд рублей. Несмотря на пандемию, мы движемся вперед и активно развиваемся на рынке.

- Банк «Фридом Финанс» обладает одной из лучших экспертиз в сегменте инвестиционного банкинга. В 2020 году это одна из самых «горячих точек» финансового рынка, не так ли?

- Фондовый рынок аккумулирует значительный объем частных инвестиций. Статистика Freedom Holding Corp. отражает повышение всех ключевых показателей клиентской активности, особенно с марта этого года. Впечатляет и работа ИК «Фридом Финанс». На Мосбирже в сентябре 2020-го число клиентов компании увеличилось до 76 тысяч. А с начала года прирост составил 77%.

В условиях продолжительного падения доходности депозитов люди пытаются не только сохранить сбережения, но и получить доход. Эффективный инструментарий для решения этой задачи предоставляет фондовый рынок, с чем и связан усиливающийся приток на него частных инвесторов. По итогам сентября количество зарегистрированных клиентов на Мосбирже превысило 11,3 млн. При этом потенциал роста клиентской базы далеко не исчерпан.

Наш банк - профессиональный участник рынка ценных бумаг с необходимыми лицензиями и большим опытом поддержки частных инвесторов. Мы придерживаемся крайне низкорисковой стратегии в части управления активами, выбирая ценные бумаги высококлассных эмитентов из первого котировального списка, риски по дефолту которых сведены к минимуму, а также ОФЗ. С этих позиций мы высоко оцениваем перспективы увеличения нашей пользовательской базы и ее лояльности.

- Что банк предлагает впервые выходящим на фондовый рынок инвесторам? Какие из ваших услуг наиболее интересны краснодарцам?

- В условиях пандемии люди стали предельно разумно подходить к использованию сбережений. Частные инвестиции приходят на фондовый рынок, поэтому важно предложить инвесторам понятный и комфортный сервис. Freedom Holding Corp. получил весомое преимущество, объединив банк и инвестиционную компанию, поскольку это позволяет предоставлять комплексное обслуживание. Наши клиенты могут самостоятельно управлять своим инвестиционным портфелем с помощью дистанционных сервисов, например через мобильное приложение или интернет-банк. Мы поддерживаем и тех, кто впервые пробует свои силы на фондовом рынке, и тех, кто обладает определенным опытом проведения биржевых операций.

Банка «Фридом Финанс»

Новичкам мы рекомендуем начинать с индексного продукта. Этот инструмент сочетает в себе надежность классического депозита и потенциально высокую доходность фондового рынка. Он разделен на гарантированную и переменную часть. Гарантированная часть — это стартовая сумма инвестиций клиента, которая вернется при любом сценарии. Она размещается на специальном вкладе «Проценты вперед инвестиционный» под определенный процент - 5,5% годовых. Этот доход c депозита является переменной частью инвестиционного продукта. Он используется для покупки опциона на акции одной из крупных российских или международных компаний.

Клиент сам выбирает бумагу или может собрать портфель. Итоговый доход, то есть переменная часть, зависит от динамики котировок ценной бумаги в течение года. Если акция подорожала, к гарантированной части добавляется инвестиционный доход. Если подешевела - клиенту возвращается стартовая сумма вклада. Депозиты до 1,4 млн рублей застрахованы в АСВ. Средняя доходность опционов по нашему индексному продукту в прошлом году составила 10,4%, что заметно выше среднерыночных ставок по депозитам, которые уже опустились ниже 7%. Максимальную доходность в 2019-м обеспечили акции McDonald’s - 37,9%. В топ-3 также вошли ценные бумаги Apple - 29,8% и Microsoft - 26%.

- На какие продукты в линейке банка вы рекомендовали обратить внимание?

- Из классических банковских продуктов особого внимания заслуживает наша мультивалютная карта. По данным Южного главного управления Банка России, в первом полугодии объем платежей с помощью карт на Кубани по сравнению с уровнем 2019 года увеличился на 34%, а объем операций достиг 300 млрд рублей. Мультивалютную карту наш банк предложил одним из первых на рынке. Карта привязана к счетам в рублях, долларах и евро, что позволяет избежать дополнительных расходов на конвертацию при оплате в выбранной валюте. Это удобный сервис, доступный для всех клиентов. Мы разработали несколько тарифных планов обслуживания, чтобы жители Кубани могли выбрать оптимальный для себя. В соответствии с выбранным тарифом клиент может бесплатно выпустить дополнительно до пяти карт, получить повышенный процент на остаток средств и пакет небанковских сервисов. Оформить и получить карту наши клиенты могут за один визит в отделение Банка «Фридом Финанс».

- Сегодня кредитные организации соревнуются в разработке программ лояльности для клиентов. Что предлагает ваш банк?

- Наверняка заинтересует краснодарцев наше ноу-хау - программа «CASH BACK акциями». В отличие от похожих программ лояльности, наш продукт позволяет не просто вернуть денежные средства в виде ценных бумаг, но и получить дополнительный доход за счет роста стоимости «голубых фишек» - как отечественных, так и иностранных. Участники программы могут самостоятельно управлять инвестициями, используя мобильное приложение, позволяющее в любой момент реализовать акции по биржевому курсу. Размер вознаграждения не лимитируется: в прошлом году максимальные выплаты одному участнику программы составили 102,4 тыс. рублей. А всего клиенты получили более 3,8 млн рублей кэшбэка.

Наиболее популярны у наших клиентов бумаги американских эмитентов Netflix, Tesla, Apple, Boeing. Это логично, так как эксперты «Фридом Финанс», которые разработали продукт, считают американский фондовый рынок наиболее перспективным для дополнительного заработка. Успешный опыт размещения собственных акций, включая листинг на Nasdaq в октябре прошлого года, позволил экспертам ИК «Фридом Финанс» первыми на банковском рынке создать и внедрить программу «CASH BACK акциями» для владельцев мультивалютных карт.

У Банка «Фридом Финанс» есть широкая линейка сервисов, учитывающая все ключевые потребности бизнеса вне зависимости от его масштабов. Мы также принимаем во внимание и специфику региона, поэтому уверен, что краснодарские предприниматели оценят конкурентные преимущества РКО, интернет-эквайринга, включая валютный, а также других наших финансовых услуг для юрлиц.

- Каковы ключевые направления развития банка в этом году и ближайшей перспективе?

- Мы планируем активно развивать кредитное направление, чтобы в ближайшее время предложить краснодарцам услуги автокредитования и оформления кредитных карт. Завершается разработка технологической платформы на основе big data. Она поможет определить поведенческий портрет пользователя на фондовом рынке и формировать лимит кредитования. Расширится аналитика, используемая и при андеррайтинге. Наша цель остается прежней - постоянное повышение качества клиентского обслуживания и усовершенствование инвестиционно-банковских сервисов.

Остались вопросы? Приходите в офис Банка «Фридом Финанс» по адресу: ул. Кубанская Набережная, 39/2 или звоните: + 7 (861) 212-09-60. Специалисты подробно расскажут о продуктах и подскажут о новых возможностях получения дохода.

НАША СПРАВКА

Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») - российский частный банк, основанный в 1990 году. Банк является одним из ведущих игроков в секторе частных инвестиций на рынках России и Казахстана. Входит в международную группу компаний Freedom Holding Corp. Банк имеет лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. В настоящее время открыто более 20 офисов Банка «Фридом Финанс» на территории России.

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