УЕФА не собирается наказывать игроков ФК «Краснодар» за неучастие в акции поддержки BLM

Фото ФК Краснодар

Некоторые из игроков стартового состава ФК "Краснодар" перед началом домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» 28 октября не сочли нужным вставать на одно колено в поддержку акции #BlackLivesMatter (BLM).

Эта акция проводится в знак солидарности в борьбе против дискриминации и расизма.

Фото @futebolnomundo

Это обстоятельство породило множество негативных комменатриев в адрес команды со стороны западных СМИ. Так, например, британское издание Daily Mail опубликовало десятки весьма нелестных отзывов от своих читателей о поступке ряда игроков «Краснодара».

- Просто безумие, насколько открытый расизм все еще существует во многих частях мира,- пишут читатели газеты.

В самом ФК «Краснодар» эту ситуацию пока никак не комментируют.

Фото ФК Краснодар

Между тем, 29 октября УЕФА выпустила краткое заявление о том, что организация не намерена как-либо наказывать игроков клуба.

- Данная акция не является обязательной,- сообщили в УЕФА.

28 октября ФК «Краснодар» проиграл «Челси» со счетом 0-4.