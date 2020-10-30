На покончившего с собой замначальника кафедры университета МВД завели дело о взятке

В органах мужчина работал с 1995 года.

В Краснодаре возбудили уголовное дело на заместителя начальника кафедры административной деятельности ОВД Краснодарского университета МВД. 45-летнему майору полиции вменяют часть 1 статьи 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»).

- В органах он работал с 1995 года, а заместителем начальника был последние три года, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник, знакомый с ситуацией.

Мужчина совершил 11 прыжков с самолетов военно-транспортной авиации. В декабре 1994 года его наградили медалью «За отличие в воинской службе» II степени за участие в восстановлении конституционного порядка в Чечне.

В июне 1996 года ему вручили медаль «За отвагу» за то, что он спас раненого товарища.

А в июне 1996 года ему вручили медаль «За отвагу» - эту награду он получил за службу под Грозным. Тогда разведгруппа, в которую входил мужчина, попала в окружение. Уходить от боевиков пришлось по минному полю, раненого товарища мужчина нес на себе.

- В 2015 году награжден медалью «За отличие в службе» I степени, - продолжает источник, знакомый с ситуацией. - А в конце августа он был уволен из ОВД в связи совершением проступка, который порочит честь сотрудника полиции.

По факту смерти сотрудника вуза организовали проверку.

А все тянется еще с лета. По версии следствия, 22 июня на одной из улиц города, неподалеку от вуза, замначальника кафедры через посредника - слушателя факультета по подготовке специалистов для подразделений полиции, - получил 200 тысяч рублей. Эти деньги сдали 20 студентов за помощь в процессе сдачи государственного экзамена. Как удалось узнать «КП» - Кубань», об этом стало известно руководству вуза, и за взятку, сразу после проведенной в стенах учебного заведения проверки, майора уволили. С формулировкой - «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». А через месяц после этого экс-преподаватель покончил с собой.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ

- Расследование дела, возбужденное в отношении 45-летнего преподавателя, подозреваемого в получении взяток со слушателей, продолжается, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - На данный момент проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, по факту гибели 45-летнего мужчины следственным отделом организована доследственная проверка.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза и проводятся необходимые проверочные мероприятия, - уточняют в краевом Следкоме. - По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.