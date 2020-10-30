«Нужны новые койки и кадры»: в минздраве Кубани рассказали, что разворачивают еще один госпиталь в Краснодаре для больных COVID-19

В Краснодаре для работы в новом госпитале набирают медиков

В минздраве рассказали об эпидемиологической ситуации в Краснодарского края на сегодняшний момент. Число больных увеличивается, и регион разворачивает новые койки.

- Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения сейчас 304 человека. То есть почти треть жителей болеют "ковидом", - рассказал журналистам на брифинге замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев.

На Кубани сейчас действуют 23 "ковид"-госпиталя. Это перепрофилированные отделения и больницы. Однако коечный фонд практически исчерпан.

- В них развернуто 5259 коек, продолжают лечение 4380 пациентов. Свободно коек- 879, что составляет 16,7%. Общее количество заболевших – 17 258 человек, из них 1500 детей, - поясняют в минздраве.

Самыми зараженными городами в регионе по-прежнему являются Краснодар (6222), Сочи (1568) и Армавир (427).

- Мы планируем разворачивать новый "ковид"-госпиталь на базе госпиталя для ветеранов войн в Краснодаре. Это позволит получить еще 400 свободных коек, - говорит Юрий Сычев.

Планируется, что принимать пациентов с грозной инфекцией он начнет уже на следующей неделе. Сейчас туда подводится кислород, приобретают нужное оборудование и набирают медицинские кадры.