Минздрав Кубани назвал примерные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

В крае до конца года ждут еще 5 тысяч доз

В Краснодарском крае зафиксировали очередной осенний антирекорд по заболевшим коронавирусом. На сегодня, 30 октября, число заразившихся увеличилось на 139 человек. В больницах края лечатся от грозной инфекции 122 ребенка.

Между тем, спасти ситуацию в дальнейшем, говорят специалисты, поможет прививка против COVID-19. Россия стала первой в мире страной, которая изобрела собственную вакцину.

- На данный момент у нас прошел второй этап вакцинации от коронавируса. Это были 42 дозы, и их использовали для предотвращения заражения медиков, - рассказали "КП" - Кубань" в минздраве Краснодарского края.

Но к концу года, заявили в ведомстве, ожидается поступление еще 5 тысяч доз. А это значит, что прививать против коронавируса в регионе начнут массово.

О принципах, по которым будут выбирать контингент для прививок, ранее "КП" рассказали в минздраве РФ.

- Обычно в условиях эпидемии очередность вакцинации устанавливается, исходя из нескольких принципов, - пояснили в федеральном ведомстве. - Во-первых, в зависимости от эпидситуации в регионе. Иными словами, больше вакцин будут поставлять туда, где заболеваемость ковидом выше. Во-вторых, учитывается степень риска заражения конкретного человека. Так, врачи, постоянно работающие с больными в «красной зоне», рискуют ощутимо выше остальных. В-третьих, будут обращать внимание на угрозу осложнений ковида у кандидатов на получение вакцины. Скажем, у более молодых и здоровых в целом медиков меньше риск тяжелого течения инфекции, чем у их коллег старшего возраста с более слабым здоровьем. Значит, последним вакцина нужнее.

К слову, сейчас в региональном минздраве активно призывают сделать прививку от гриппа. К сезону инфекций, которые могут осложнить ситуацию во время пандемии, у человека должен сформироваться устойчивый иммунитет. Ожидается, что массово болеть так называемыми простудами жители края начнут в ноябре.

Напомним, в Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности и обязали предприятия и организации обеспечить сотрудников и посетителей защитными масками.