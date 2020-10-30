«А царь-то ненастоящий!»: «решать проблемы» от имени губернатора в один из районов Кубани прибыл самозванец

Виктор Козлов позже извинился за свой спектакль.

Комичная ситуация, будто бы сошедшая с гоголевских страниц, произошла в Отрадненском районе Кубани.

- К нам едет ревизор! - передавали из уст в уста местные активисты, организовавшие встречу населения с самим (!) "советником губернатора". В роли высокого чиновника от краевых властей выступил некий Виктор Козлов. Как и почему мужчина надел на себя личину чиновника, пока не может ответить даже он сам.

Благодарный народ возил его по проблемным объектам, рассказывал о насущном.

Козлов-"хлестаков" услаждал их приятными уху речами.

- Распоясались, жулье! Придушил бы всех этих местных чиновников, как котят, - говорил он на встрече с местными бизнесменами.

В роли ревизора с неизменным большим кожаным блокнотом, куда он всех местных головотяпов "брал на карандаш", Козлов пробыл три дня. Как высокого гостя его определили в лучшую гостиницу и потчевали по-царски. Пока обман не раскрылся.

- Мы узнали, что этот человек от лица властей проводит встречи и обратились в администрацию Краснодарского края. Там выяснилось, что никакого проверяющего к нам не отправляли. И он попросту самозванец, - сообщили "КП" - Кубань" в администрации Отрадненского района.

Сам Козлов после разоблачения сразу сник, извинился и был таков.