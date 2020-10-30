АО «Черномортранснефть» завершило техническое перевооружение автоматизированной системы учета нефти ЛПДС «Сулак»

На СИКН была заменена система обработки информации (СОИ). СОИ обеспечивает прием, обработку и отображение информации о состоянии СИКН, формирует команды оперативного управления и в автоматическом режиме измеряет массу и показатели качества нефти.

В рамках техперевооружения были установлены шкафы с новыми средствами измерений и оборудованием: измерительно-вычислительный контроллер, программируемый логический контролер, промышленные компьютеры и источники бесперебойного питания. Оборудовано новое автоматизированное рабочее место оператора.

Современное высокотехнологичное оборудование произведено Центром промышленной автоматизации АО «Транснефть - Верхняя Волга», характеризуется высокой точностью и отказоустойчивостью. После успешного завершения периода опытной эксплуатации СИКН была принята в работу.

Система измерения количества и показателей качества нефти ЛПДС «Сулак» осуществляет коммерческий учет нефти, прибывающей на территорию РФ танкерами по Каспийскому морю с казахских и туркменских месторождений. Система позволяет определять массу, объем, плотность, давление, температуру и вязкость нефти.

Мероприятия проводились в рамках программы техперевооружения, реконструкции и капремонта производственных объектов АО «Черномортранснефть». Цель – обеспечение высокого уровня контроля проведения учетно-расчетных операций и бесперебойной работы средств измерений и оборудования.