Задолженность ПАО «ТНС Энерго» превысила пять миллиардов рублей

Фото: Андрей Абрамов.

Крупный скандал с обысками и арестами разгорелся в одном из крупных электросбытовых холдингов страны. Как сообщает «Коммерсант», следственные органы возбудили уголовное дело о хищении более 5,5 млрд руб. в ПАО «ТНС энерго» и одной из его структур.

По сообщению "Газета.ru": "Обыски прошли в ПАО, совладельцем и председателем совета директоров которого является Евгений Гинер, также возглавляющий ФК ЦСКА. Первыми фигурантами дела стали его топ-менеджеры – генеральный директор холдинга Сергей Афанасьев с заместителем Борисом Щуровым".

Это уже не первое громкое дело, связанное с хищениями в этой сфере. Одним из показательных примеров является арест действующего замруководителя Минэнерго Анатолия Тихонова, а также предъявление обвинения его предшественнику Вячеславу Кравченко. По версии следствия, размер хищений в Минэнерго превышает 600 млн.рублей.

Причина обысков

Как следует из сообщения "Газета.ru": "Причиной возбуждения уголовного дела No12001007744000171 по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ стало крупное хищение. По версии следствия, «ТНС энерго» и его дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» на протяжении почти десяти лет расхищали средства плательщиков. В результате долг поставщикам электроэнергии превысил 5.5 млрд рублей."

Исчезнувшие деньги

Как пишет «Коммерсант»: "по версии следствия, обвиняемые уголовного дела прятали средства от потребителей в оффшорах и выводили в другие компании, вместо того, чтобы оплачивать полученную электроэнергию. Прежде, чем запустить машину правосудия, эксперты экономической безопасности и МВД и ФСБ провели соответствующую проверку. Ее результаты и стали основанием для возбуждения уголовного дела."

Как следует из сообщения "Газета.ru": "Началось оно с обысков в главном офисе "ТНС энерго", а также в квартирах фигурантов дела. Правоохранители изъяли служебную документацию за десять лет, а также компьютеры компании – все, что может свидетельствовать о совершении преступления. После обыска в Нижнем Новогороде Бориса Щурова задержали по ст.159 УК РФ. В настоящее время возможно решается вопрос о выборе для него меры пресечения."

По мнению экспертов, силовики всерьез взялись за за всю сферу топливно-энергетического комплекса страны. В фокусе внимания не только поставщики и сбытовые компании, но и курирующие организации, федеральные чиновники и крупные госкомпании.

Подтверждением пристального внимания со стороны МВД служат сразу несколько связанных с отраслью резонансных уголовных дел, прогремевших в последние несколько лет.