Бой Мурат Гассиев — Нури Сефери 31 октября 2020: прямая онлайн-трансляция боя супертяжеловесов

Поединок Мурат Гассиев - Нури Сефери начнется после 22:00 Фото: Федерация бокса России

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе российский боец Мурат Гассиев возвращается на ринг после двухлетнего перерыва. На боксерском шоу «Столото. Фестиваль бокса» он дебютирует в супертяжелом весе поединком против албанца Нури Сефери. «КП» рассказывает о главных моментах боя Мурат Гассиев — Нури Сефери 31 октября 2020.

Когда пройдет бой Мурат Гассиев — Нури Сефери 31 октября 2020

Бой Мурат Гассиев — Нури Сефери состоится вечером 31 октября 2020 года по московскому времени. Боксерский вечер в Сочи начнется в 19:00

Время начала боя Мурат Гассиев — Нури Сефери 31 октября 2020

Бой между Муратом Гассиевым и Нури Сефери ожидается после 22:00 в субботу 31 октября по московскому времени

Счет боев Мурата Гассиева и Нури Сефери

На счету Мурата Гассиева 27 боев, 26 побед, из которых 19 нокаутом и одно поражение. 43-летний Нури Сефери в карьере провел 50 боев, в 41 победил, 23 раза нокаутом.

Прогноз на бой Мурат Гассиев — Нури Сефери 31 октября 2020

Мурата Гассиева называют безоговорчным фаворитом поединка. Более того, букмекеры практически уверены, что бой закончится досрочно.

Место боя Мурат Гассиев — Нури Сефери 31 октября 2020

Бой Мурат Гассиев — Нури Сефери 31 октября 2020 пройдет в Сочи в игорной зоне Красной Поляны на концертно-развлекательной площадке «WOW Arena».

Прямая онлайн-трансляция боя Мурат Гассиев — Нури Сефери 31 октября 2020

Проследить за ходом боя Мурат Гассиев — Нури Сефери можно будет в прямом эфире канала РЕН-ТВ, начиная с 22:00 по московскому времени 31 октября 2020 года.