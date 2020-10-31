Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 31 октября 2020: в регионе объявили примерные сроки начала массовой вакцинации

Новый антирекорд в регионе и 139 больных Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 31 октября 2020 года. За прошедшие 24 часа число заболевших коронавирусом превысило 135 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло больше 17 тысяч человек.

Минздрав Кубани рассказал, что коечный фонд для "ковидных" больных в регионе фактически исчерпан. Но уже на следующей неделе в Краснодаре начнет работать новый госпиталь, который перепрофилировали из военного, на 400 мест.

- В них развернуто 5259 коек, продолжают лечение 4380 пациентов. Свободно коек- 879, что составляет 16,7%. Общее количество заболевших – 17 258 человек, из них 1500 детей, - поясняют в минздраве.

Сейчас туда подводится кислород, приобретают нужное оборудование и набирают медицинские кадры.

Кстати, появились новости по поводу поступления вакцины от коронавируса на Кубань. Помимо тех 42 доз, что уже сделаны медикам, в край пришлют еще не менее пяти тысяч.

Ожидается, что массовая прививочная кампания от COVID-19 начнется в конце 2020 начале 20201 годов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что опубликовано постановление главы региона о продлении режима повышенной готовности на Кубани.

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