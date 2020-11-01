Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 ноября 2020: для въезжающих в регион могут ввести ограничения

1 ноября заканчивается курортный сезон

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 31 октября 2020 года. За прошедшие 24 часа число заболевших коронавирусом превысило 135 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло больше 17 тысяч человек.

В Краснодарском крае продолжают умирать люди от коронавируса. Количество летальных случаев растет. Эта неделя побила все антирекорды.

По данным статистики по COVID-19, с понедельника по субботу скончались 36 человек, на прошлой неделе за этот же период было отмечено 25 смертей, а еще ранее – 21.

Но о существенных ограничениях в регионе речи пока не идет. Разве только с официальным окончанием курортного сезона 1 ноября могут ввести срок обязательной самоизоляции для въезжающих. В ближайшее время оперштаб планирует провести очередное заседание на этот счет.

К слову, Роспотребнадзор снова озвучил пять правил, которые помогут не заразиться и не распространить инфекцию.

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