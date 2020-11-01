Редкую рукопись писателя Даниила Андреева выкопали на вершине горы близ Горячего Ключа

С 1958-го рукопись, словно капсула времени, ждала своего часа. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Ее называют самой странной книгой XX века. Дело в том, что это произведение, жанр которого, на первый взгляд, сложно определить. Кто-то видит в нем философский трактат, кто-то - мистические видения. Ясно одно - «Роза Мира» выросла в сталинских лагерях, где находился писатель Даниил Андреев.

Творил даже за решеткой

В 1947 году Даниила Андреева, его жену и еще два десятка человек, знакомых и родственников, были арестованы и осуждены. Обвинение было страшным - подготовка покушения на Сталина. Главным доказательством стал роман писателя «Странники ночи». Именно в строчках этого произведения увидели предпосылки к свержению власти.

- Нам предъявляли обвинения на основе диалогов литературных героев, а самих персонажей рассматривали как реальных людей, - не раз рассказывала жена Даниила Андреева Алла. - Особенно их интересовал главный персонаж, выведенный в рукописи как человек внутренне готовый к борьбе с существующей властью, даже к террору.

Писателю вместе с женой дали 25 лет заключения, обвинив в подготовке покушения на Сталина. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Все печатные и рукописные материалы были уничтожены. Писателю вместе с женой дали 25 лет заключения (благодаря хрущевской оттепели на свободу выйдут раньше на 15 лет).

Именно за решеткой Даниил Андреев пишет несколько произведений. Среди них основной труд его жизни – «Роза Мира», который он дописывал уже после освобождения, в тяжелом состоянии после инфаркта, в Горячем Ключе. Этот курорт супруги не выбирали - Алле Андреевой, как живописцу, дали путевку в Дом творчества художников. Вместе с Даниилом они приехали осенью 1958-го, чтобы восстановить здоровье.

Даниил Андреев в Горячем Ключе. 31 октября 1958-го. Фото: Аллы Андреевой.

- В низине, где концентрация сероводорода выше, Даниил Андреев, жаловавшийся на плохое самочувствие, жить не мог. Поэтому они с женой сняли домик на Чепурковой горе у семьи Гречкиных. Здесь воздух чище и суше, меньше вредных для сердечника испарений сероводорода, стелящихся по долинам, - рассказывает «КП» - Кубань» главный хранитель фондов Городского исторического музея Горячего Ключа Наиля Кадырова. К тому времени писатель практически не выходил. Его жена несколько часов тратила на написание этюдов, а затем возвращалась.

Даниил Андреев в Горячем Ключе 31 октября 1958-го. Фото Аллы Андреевой.

Зарыла рукопись в бидоне

«Роза Мира» начинается с рассказа о том, где и когда она создавалась, с упоминания о скромном осеннем саде в Горячем Ключе, где автор ее завершил. Но больше всего писатель переживал за саму рукопись, уверенности в том, что ее никто не уничтожит, не было. Тревожило это и супругу Даниила Андреева, которая решила спрятать «Розу Мира».

Горячий Ключ. Деревья на вершине горного хребта, под которыми была закопана рукопись. Октябрь 1958-го. Фото: Аллы Андреевой.

- Даниил напечатал ее в двух экземплярах, и второй экземпляр я зарыла на вершине хребта, который перегораживал ущелье с запада на восток, - писала о памятных днях Алла Андреева. - За спиной у меня был Горячий Ключ, впереди - река, а за дальними горами - море. Я увидела триангуляционную вышку и, решив, что от нее хоть насыпь останется, отмерила тринадцать шагов до раздвоенного дерева, на котором перочинным ножичком вырезала крест. Под ним я и зарыла рукопись в бидоне, и думаю, что больше ее никто никогда уже не найдет.

Но судьба «Розы Мира» сложилась иначе. С 1958-го она, словно капсула времени, ждала своего часа. В советское время рукопись могли обнаружить саперы и отправить в архив КГБ. Экземпляр мог быть уничтожен и дерзкой рукой. А мог навсегда остаться на полке в шкафу одного из почитателей русского философа.

Алла Андреева рядом со своей работой — пейзажем того места, где зарыта «Роза Мира», 1997 года Автор: Музей Востока

Тайник находится на хребте Котх. Путь к вершине - популярный пеший туристический маршрут в Горячем Ключе. От курортного парка крутой подъем, примерно на 300 метров.

- Место, которое выбрала Алла Андреева, - непростое. Туда, действительно, непросто добраться, крутой подъем в гору, который не многие осилят, - продолжает Наиля Кадырова. - Но все же супруга писателя постаралась выбрать место, которое будет через время узнаваемо. Так, ориентиром для нее стала триангуляционная вышка. Сейчас ее нет, но осталось основание, по которому можно было определить, где же спрятана рукопись.

Опередил другой счастливчик

За десятки лет желающих найти «Розу Мира» было немало. Судя по перекопанной земле, любители тайн появлялись там часто. Один из счастливчиков, похоже, и нашел рукопись, опередив сотрудников музея.

- В августе 2015 года мы совершили экспедицию, но, к сожалению, ничего не нашли. Хотя подкопов было много, - вспоминает сотрудница музея Горячего Ключа Наиля Кадырова. – 14 октября этого года рукопись передали в музей. Даритель пожелал остаться неизвестным. Листы бумаги были завернуты в полиэтиленовый пакет, который лежал внутри железного бидона. На удивление, ничего не испортилось.

Даниил Андреев написал послание для того, кто найдет его рукопись. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Теперь рукопись пройдет экспертизу фондово-закупочной комиссии. Биографист писателя Борис Романов уже подтвердил – рукопись подлинная, даже прошита она нитками того же цвета, что и первый экземпляр, который он видел лично.

- Конечно, на листах есть следы биологических повреждений, возможно, это плесень или грибок. Поэтому необходимо провести специальный анализ в Москве, чтобы сохранить рукопись. Скорее всего, потребуется дезинфекция или чистка. Не исключено, что потребуется нейтрализация кислотности – это нужно, чтобы бумага хранилась сотни лет, - добавляет Наиля Кадырова.

В ближайшее время рукопись отправят на экспертизу. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Как только экспертиза будет завершена, сотрудники музея хотят сделать экспозицию. Для нее собираются приобрести картину Аллы Андреевой «Горячий Ключ. Роза мира», написанную на курорте в 1958 году.

Рукопись «Роза Мира», чудом спасенная женой писателя, уникальна. Вторая копия сейчас находится за пределами России - в Англии, куда она была переправлена еще в 90-е годы. Благодаря этому литературное наследие автора удалось напечатать.