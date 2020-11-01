Мурат Гассиев против Нури Сефери Фото: Федерация бокса России

Мурат Гассиев в первом раунде нокаутировал 43-летнего албанца Нури Сефери. Бой длился всего 47 секунд.

Вечером 31 октября в Красной Поляне прошел бой супертяжеловесов Мурат Гассиев – Нури Сефери. 27-летний российский боксер, экс-чемпион мира по прозвищу «Iron» вернулся в ринг спустя два года в новую для себя весовую категорию. За это время он перенес операцию и смог справиться с травмой плеча.

Противостоял Гассиеву «Албанский Тайсон» 43-летний Нури Сефери. Изначально в ринг должен был выйти его более известный брат Сефер Сефери, который дрался с Тайсоном Фьюри, но коронавирус вмешался в планы.

Нури Сефери до сегодняшнего дня провел в профессиональной карьере 50 боев, из которых выиграл 41, 23 нокаутом.

До начала поединка Гассиев – Сефери мало кто сомневался в победе российского боксера. Да и сам Сефери признавал, что Гассиев – самый серьезный соперник в его жизни. Мурат рассчитывал дать хороший бой, чтобы начать «перезагрузку» своей карьеры.

Надо сказать, что все прогнозы сбылись уже в первом раунде. Первая же атака «левой сбоку, правой - прямой» завершилась нокаутом для Нури Сефери. Албанец пропустил удар в челюсть и рухнул на сочинский ринг. Этот бой длился всего 47 секунд.

- Главной задачей было победить, неважно в каком раунде – первом, последнем, или по очкам. Нужно было вернуться в ринг. Почему так быстро? Это бокс – он мог ударить, я мог пропустить, - сказал сразу после боя Мурат Гассиев.

Для боксера этот бой стал первым за два года, и впервые он выступал в супертяжелом весе.

- Долгое время без боев – очень тяжело. Эмоции, которые дарят тебе соревнования не заменят никакие тренировки. Будем двигаться с божьей помощью дальше, - добавил Гассиев.