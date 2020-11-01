Последствия непогоды в Ейском районе: Десятки поваленных деревьев и сорванные крыши

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Накануне на Краснодарский край обрушилась непогода. Больше всех от стихии досталось Ейскому району.

- Оборваны линии электропередач, 1,5 тысячи человек сидят без света. Более того, повалено более 30 деревьев, - сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На шести домах повреждены крыши.

Всю ночь спасатели устраняли последствия ливня и сильного ураганного ветра.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Кровли трех из шести домов восстановлены в полном объеме, - сказали в краевом ГУ МЧС. - Кроме того, укрыты поврежденные крыши пленкой.

Так же спасатели детально обследовали социально значимые объекты - здания и кровля повреждений не имеют. Уже звершены работы по распиловке и уборке поваленных деревьев с проезжей части дорог и линий электропередач.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Электроснабжение в поселке Комсомолец восстановлено - свет в дома жителей вернулся, - добавляют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Последствия непогоды ликвидируют 65 человек, 14 единму техники, из них от МЧС России - 38 человек, 5 единиц техники.

Во время непогоды никто из жителей не пострадал.

В настоящее время работают оценочные комиссии. Они устанавливают ущерб и принимают решения по их восстановлению.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, - уточняют спасатели. - Функционирует оперативный штаб.

Напомним, непогоду синоптики прогнозируют на всей территории Краснодарского края. Сильный ливень с ветром ожидается до 2 ноября. Дожди будут идти с разной степенью интенсивности, в том числе и на побережье обоих морей.