ДТП с 5 погибшими в Краснодарском крае 1 ноября 2020: водитель сбил людей из-за тумана

Полиция проводит проверку. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сильный туман стал причиной смертельного ДТП с 5 погибшими в Краснодарском крае 1 ноября 2020. Авария произошла ранним утром в воскресенье на 26-м километре трассы Гулькевичи-Отрадо-Кубанское-Отрадо-Ольгинское.

Как установили автоинспекторы, по дороге ехала Lada Priora, которой управлял 27-летний водитель. Дымка, осевшая на регион, ухудшила видимость на дороге. Из-за этого водитель вовремя не заметил впереди стоящие автомобили.

- Чтобы не врезаться в ВАЗ 2115 и ВАЗ 21099, он выехал на встречную полосу, где наехал на 8 человек, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате аварии от полученных травм до приезда скорой скончались пять человек. Экстренно госпитализированы еще пятеро пострадавших. У них травмы различной степени тяжести. Врачи пока не дают никаких прогнозов, их состояние находится под контролем.

На место происшествия направлены спасатели МЧС России.

- По прибытию на место сотрудники отключили аккумуляторные батареи и обеспечили пожарную безопасность, - сообщают в краевом ГУ МЧС. - На месте работают 18 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России 7 человек, три спецмашины.

- По факту аварии организована проверка, - уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.