Вызвал на подмогу: в страшной аварии на Кубани погибли друзья водителя, который за час до ДТП упал в кювет

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В обстоятельствах страшной аварии, которая произошла на трассе Гулькевичи-Отрадо-Кубанское-Отрадо-Ольгинское 1 ноября, сейчас разбираются автоинспекторы. На месте также работают сотрудники МЧС.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», за час до ДТП на этом же месте случилось другое происшествие. В кювет улетел ВАЗ-2115. Водитель, как говорят автоинспекторы, не справился с управлением - его машина перевернулась. Парень выбрался из авто и тут же набрал своим друзьям. Он вызвал товарищей на подмогу, но, как оказалось, - на смерть.

- Друзья водителя на ВАЗ-21099 приехали на помощь, вытащили машину на дорогу, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

После этого молодые люди стояли на дороге и живо обсуждали случившееся, позабыв, что находятся на проезжей части.

В это время из тумана вылетела Lada Priora. Водитель в условиях плохой видимости просто не успел быстро сориентироваться.

- Увидев стоящие на обочине и частично на дороге машины, он повернул резко влево и насмерть сбил пять человек. Еще трое выжили, но они у них серьезные травмы. Сам водитель и пассажир в его машине также пострадали. Их забрали в больницу, - говорят «КП» - Кубань» очевидцы ДТП. - На самом деле людей водитель просто не разглядел. Туман, ко всему прочему темень, а на них не было никаких светоотражающих деталей. Может быть, если бы он резко затормозил, то ситуация была бы менее плачевная.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.