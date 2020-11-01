Съедобный дизайн: жительница Краснодара стала серебряным призером Чемпионата России по карвингу

Фото: Юлия КЛИНДУХОВА

Краснодарка Анна Михеева - серебряный призер Чемпионата России по карвингу. Она может арбуз превратить в розу, а пекинскую капусту и лук в букет хризантем. В интервью Анна рассказала о том, как из овощей и фруктов сделать настоящее произведение искусства.

- Анна, как давно вы стали карвером, с чего все начиналось?

- Свои первые работы вырезала в 2007 году. Мне всегда хотелось, чтобы стол был красиво украшен, стала думать, как это можно сделать. Так узнала о художественной резьбе по овощам и фруктам - карвинге. Смотрела фотографии в интернете и пыталась повторить. Купила специальные ножи для карвинга, начала вырезать. Первым моим набором было не очень удобно пользоваться, однако желание научиться победило, несовершенство инструмента меня не остановило. Со временем многое стало получаться. Делала розы из свеклы и редьки, а шишки из моркови. Учиться было нелегко, так как в интернете было мало полезной информации о карвинге, в лучшем случае - лаконичные пошаговые инструкции по вырезанию, где многие промежуточные стадии резки приходилось додумывать. Всё методом проб и ошибок.

Фото: Юлия КЛИНДУХОВА

- А как вы попали на Чемпионат России по карвингу?

- В социальных сетях познакомилась с единомышленниками, появились друзья, так же, как и я, увлеченные карвингом. Там же узнала об Академии карвинга в Москве - центру по художественной резьбе по овощам и фруктам. Очередной Чемпионат России по карвингу, к моей радости, планировали провести в Краснодаре. Связалась с организаторами, узнала условия мероприятия и подала заявку. Участвовала в номинации Индивидуальные практические соревнования (выполнение композиции непосредственно в зоне соревнований на глазах у членов жюри и зрителей за 3,5 часа) на тему: “Композиция из 3-х папай”. Моими соперниками были около 20 человек. Советоваться или подглядывать было запрещено. Жюри постоянно наблюдали за процессом. Для меня это стали одновременно интересные и экстремальные соревнования - необычно и ново вырезать на время. Результатом осталась довольна, да и жюри оценили работу высоко, присудив мне второе место.

- Хотели бы пойти дальше и поехать на соревнование более высокого уровня?

Фото: Юлия КЛИНДУХОВА

- Да, мне бы хотелось принять участие в чемпионате Европы или мира, но пока мой уровень подготовки не дотягивает до этого уровня. Адекватно оцениваю свои возможности. Если поставить цель, то когда-нибудь, может, поеду попробовать свои силы. А сейчас карвингом занимаюсь в основном для души.

- Вы не пробовали обучать карвингу других?

- Пробовала. Иногда провожу массовые мастер-классы по карвингу, обычно они проходят на выставках, презентациях, праздниках. Специально оборудуется карвинг-зона, подбирается материал для работы (разные фрукты и овощи). Вырезаю и консультирую интересующихся. Или обучаю в частном порядке. Также у меня много коммерческих заказов, когда люди хотят красиво украсить свадебный стол, удивить гостей при открытии магазина, проведении спортивного мероприятия, какой-либо презентации.

- А у кого бы вам хотелось повысить свою квалификацию?

- Очень хочется поехать учиться резьбе в Таиланд. Именно тайская школа карвинга мне близка по духу. Они не используют трафареты, а режут как “видит” их душа. Еще одно направление в карвинге - это 3D-резьба. Получаются очень эффектные объемные фигуры. Пока этим не занимаюсь.

Фото: Юлия КЛИНДУХОВА

- Какие из ваших работ запомнились больше всего?

- На одну из свадеб мне заказывали вырезать 10 арбузов. Это было очень необычно. Запоминаются мастер-классы с общением, обучением, советами, шутками.

- А с каким материалом работать удобнее всего?

- Мне нравится резать на дынях, но у нее очень незаметный переход от ярко-желтого к светлому и почти белому, и поэтому плохо видно результат работы. Арбуз - очень красивый, контрастный, режется легко, однако, если он переспевший, то в любой момент может треснуть, и вся работа пойдет насмарку. Манго, яблоко, груша, банан - удобны в работе, но быстро заветриваются и теряют свой товарный вид. У каждого продукта свои особенности, это нужно учитывать при работе с ним. Очень красивые хризантемы получаются из пекинской капусты, болгарского перца и лука. С тыквой работать сложно, так как она твердая, ее сложно прорезать насквозь.

-Какой основной инструмент карвера?

- Главным «оружием» карвера является специальный нож, длинный и похожий на пику. Но в домашних условиях можно резать и обычным кухонным ножом, главное, чтобы он был острым, тонким, с длиной лезвия около 10 см. Свои ножи заказываю в Таиланде. Они удобные, легкие в обращении и длительное время остаются острыми.

- А вас не расстраивает, что ваши фигуры не долговечны?

- Отношусь к этому философски. Люблю наслаждаться самим процессом создания чего-то нового и моментом, когда все получилось, радовать и удивлять.