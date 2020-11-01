ДТП с 5 погибшими в Краснодарском крае 1 ноября 2020: водитель мог быть пьян

Очевидцы говорят, что в Lada Priora чувствовался запах спиртного.

- Погибли два брата – родители не переживут такого горя! – говорят жители станицы Отрадо-Кубанское, около которой случилось ДТП с 5 погибшими в Краснодарском крае.

Как рассказывают очевидцы, по трассе из станицы Отрадо-Кубанской за рулем ВАЗ-2115 ехал 22-летний Даниил. Его девушка сидела на пассажирском сидении. На скользком участке дороге машину стало заносить. Молодой человек постарался удержать управление, но не смог – авто выбросило в кювет. К счастью, пара осталась жива. Сначала из машины выбрался водитель, а затем помог вылезти своей спутнице.

Звонить спасателям не стали. Посчитали, что их случай не сильно серьезный, чтобы экстренные службы привлекать. Парень вызвал товарищей на подмогу, но, как позже оказалось, - на собственную смерть.

К месту происшествия на «девяносто девятой» примчали двоюродный брат водителя вместе с друзьями. Всего шесть человек. Они натянули трос и вытащили машину на дорогу. После этого, стоя на обочине, они стали осматривать повреждения с фонариком в руках. Это единственное, что их обозначало туманным утром. На одежде никаких светоотражающих вставок у них не было.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- После того, как авто вытолкали, они обсуждали, можно ли будет заделать вмятины. В этот самый момент на них из тумана вылетает Lada Priora и на полной скорости сбивает 8 человек, - рассказывает «Комсомолке» жительница станицы Отрадо-Кубанской Елена В., которая знает каждого, кто погиб в этом ДТП. – Удар был такой сильный, что от ребят почти ничего не осталось… Их собирали буквально по частям.

27-летний водитель на отечественной легковушке, как считают автоинспекторы, в условиях плохой видимости не успел быстро сориентироваться. Когда он заметил впереди стоящие машины, то вывернул вправо, где и наехал на людей.

Страшная авария унесла пять жизней. Среди погибших - 22-летний водитель ВАЗ-2115 и его девушка, чудом спасшиеся буквально час назад, когда улетели в кювет. На смерть машина сбила еще одного их друга, на которого пришелся основной удар.

- Погибли также два их товарища – братья. Одному из них, Алексею, 27 лет, второму, Александру, недавно 21 исполнился. Младший полторы недели назад пришел с армии, родители так ждали его возвращения. Страшно представить состояние его мамы сейчас, - говорит Елена.

Двоюродный брат водителя ВАЗ-2115 Сергей сейчас в больнице вместе с тремя другими пострадавшими.

- У Сергея самые тяжелые травмы. У него оторвало руку, что-то с шеей. Врачи больших прогнозов не дают – говорят - 10% всего, что он выживет. Только молиться надо, - рассказывает знакомая семьи Галина К.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

А вот 27-летний водитель Priora Алексей С. скончался в больнице. Его госпитализировали в реанимацию, где спустя четыре часа после ДТП он умер.

- На сколько я знаю, сейчас проверяется информация по поводу того, был ли он пьян за рулем. Когда его доставили из машины, то чувствовался сильный запах спиртного, - продолжает Галина. – За руль он не первый раз пьяным садится, но все это время ему просто везло. Он, конечно, попадал в мелкие ДТП, но стороны расходились мирно, полицию даже не вызывали. Поэтому и прав он не был лишен.

Что стало причиной аварии, и предстоит выяснить автоинспекторам. Помешал ли водителю густой туман, мог ли он затормозить в тех условиях, а главное, был ли он подшофе в тот момент, сейчас устанавливается.

- По факту ДТП проводится проверка, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

К работе подключились и следователи.

- По указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по краю инициирован вопрос о передаче из органов полиции материала о ДТП с пятью погибшими для дальнейшего рассмотрения, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Кроме того, прокуратура Краснодарского поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП.

- На место происшествия выехал прокурор Гулькевичского района, - сообщают в надзорном ведомстве. - Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).