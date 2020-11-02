Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 ноября 2020:

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за новостями о коронавирусной инфекции в регионе на 2 ноября 2020 года. За прошедшие 24 часа число заболевших коронавирусом увеличилось на 138 человек. Общее число зараженных с начала пандемии перевалило за 17 500.

При этом каждые 24 часа число жертв коронавируса становится все больше. Судя по данным оперштаба региона, третьи сутки подряд от COVID-19 умирают по 7 человек. Почти во всех случаях у людей были серьезные сопутствующие заболевания, которые усугубляют течение коронавирусной инфекции. Врачи назначают интенсивную терапию и делают все возможное, чтобы спасти пациентов, но их организм просто не выдерживает.

- С начала пандемии в регионе зафиксировано 428 летальных случаев, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Кубани.

Поэтому о том, что отменить существующие коронавирусные ограничения, и речи не идет. Напомним, в Краснодарском крае действует масочный режим, который последним постановлением губернатора был ужесточен. Жители Кубани обязаны надевать маску, как только выходят из дома. Повязки следует носить и в общественном транспорте, и в такси, в лифтах и на парковках.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Анапе 2 ноября 2020

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 9 человек.

Коронавирус в Сочи 2 ноября 2020

В инфекционной больнице курорта число пациентов с коронавирусом выросло на два.

Коронавирус в Геленджике 2 ноября 2020

В Геленджике за последние 24 часа пять пациентов заразились COVID-19.

Коронавирус в Туапсе 2 ноября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки зафиксировано сразу 5 новых случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 2 ноября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа не заболел ни один человек.