И сразу метель: Первый снег в Сочи пошел в ночь на 2 ноября

Канатная дорога Эдельвейс в горах Сочи утром 2 ноября Фото: веб-камеры курорта Роза Хутор

В ночь на 2 ноября на горных курортах Сочи выпал первый снег, толщина покрова утром понедельника достигает восьми сантиметров. Зимние осадки наблюдались выше 1500 метров. Снегопад сопровождал сильный ветер, ночью в горах была настоящая метель.

Утро 2 ноября на вершинах Розы Хутор Фото: веб-камеры курорта Роза Хутор

Температура воздуха ночью опускалась до минус трех градусов. Утром понедельника даже выше 2000 метров уже фиксируют плюсовую температуру – пока 1 градус выше ноля. Однако снежный покров, судя по всему, продержится долго. К середине недели на высотах от 2000 метров ожидается небольшое потепление до шести градусов с ночными заморозками до минус четырех.

Снег добрался до высоты 1660 метров Фото: веб-камеры курорта Роза Хутор

Цирк 1 на Красной Поляне Фото: веб-камеры курорта Красная Поляна

Трасса Черная пирамида на Красной Поляне после первого снега 2 ноября Фото: веб-камеры курорта Красная Поляна

Роза Пик (2320 метров) после первого снега 2 ноября Фото: Фото: веб-камеры курорта Роза Хутор

Крокус, высота 2120 метров после первого снега. Фото: веб-камеры курорта Роза Хутор

Ресторан Вершина на Красной Поляне утром 2 ноября Фото: веб-камеры курорта Красная Поляна

Первый снег на высоте 2200 метров Фото: веб-камеры курорта Красная Поляна