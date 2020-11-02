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В Сочи с 1 ноября изменилась стоимость проезда

До этого плата за проезд в Сочи не менялась в течение трех лет
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото мэрии Сочи

Фото мэрии Сочи

С 1 ноября 2020 года повысилась стоимость проезда на маршрутах по регулируемому тарифу.

На городских маршрутах по регулируемому тарифу стоимость проезда не поднималась с 2017 года.

С 2017 года себестоимость перевозок при этом неуклонно растёт. Значительно выросла стоимость горюче-смазочных материалов, запчастей, страховки, продолжается активная работа по обновлению автопарка городского общественного транспорта. Затраты выросли на всех предприятиях отрасли, независимо от их формы собственности.

Фото мэрии Сочи

Фото мэрии Сочи

Согласно Федеральному закону №220, в Сочи, как и в других городах России, появилось два вида тарификации. Первый - по регулируемому тарифу, который устанавливает местная администрация, второй – по нерегулируемому тарифу, стоимость проезда по которому устанавливают сами перевозчики.

В автобусах под номерами 12, 16, 17, 18, 23, 36, 49, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 69, 70 и 86 стоимость проезда составит – 26 рублей.

Фото мэрии Сочи

Фото мэрии Сочи

На маршрутах по нерегулируемым тарифам № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 24 25, 30, 37, 38, 41, 43, 45, 46, 83, 87, 90, 92, 94, 95 и 98 размер оплаты за проезд увеличится на два рубля и составит 28 рублей.

- На пригородных маршрутах МУП «Сочиавтотранс» по регулируемому тарифу стоимость проезда не пересчитывалась с 2014 года и составляет 2,86 рублей за пассажирокилометр. С 1 ноября стоимость проезда на пригородных маршрутах по регулируемому тарифу составит 3 рубля за пассажирокилометр. Это незначительное повышение не покрывает расходов предприятий. За этот период стоимость топлива, автошин и расходных материалов увеличилась в среднем на 50%, при этом пассажирокилометр подорожает всего лишь на 4,9%, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи пояснил Владимир Пронкин.

Владимир Пронкин. Фото мэрии Сочи

Владимир Пронкин. Фото мэрии Сочи

Детальная информация по тарифам размещена в салоне автобуса и на сайте администрации города Сочи sochi.ru во вкладке департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи.

Стоит отметить, что в краевой столице стоимость проезда повысилась еще летом 2019 года, и составляет с тех пор 28 рублей на городских маршрутах.

Как ранее сообщалось, в Сочи проходят профилактические мероприятия на всем подвижном составе городского транспорта.

Дезинфекция проводится почти в 800 городских автобусах Сочи и более чем в 200 вагонах поездов Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании. Работники автотранспортных предприятий дезинфицируют салоны и поручни, с которыми контактируют многочисленные пассажиры.

Фото мэрии Сочи

Фото мэрии Сочи

Весь автопарк обрабатывается дезинфицирующим составом раз в сутки – вечером по возвращении в автопредприятия.

Особое внимание уделяется и состоянию здоровья водителей.

Помимо стандартных процедур медицинского осмотра они обязательно проходят термометрию. Пассажирам речевые информаторы в автобусах рекомендуют использовать бесконтактные формы оплаты и использовать при поездке в транспорте маски.

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