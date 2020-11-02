В Сочи с 1 ноября изменилась стоимость проезда

Фото мэрии Сочи

С 1 ноября 2020 года повысилась стоимость проезда на маршрутах по регулируемому тарифу.

На городских маршрутах по регулируемому тарифу стоимость проезда не поднималась с 2017 года.

С 2017 года себестоимость перевозок при этом неуклонно растёт. Значительно выросла стоимость горюче-смазочных материалов, запчастей, страховки, продолжается активная работа по обновлению автопарка городского общественного транспорта. Затраты выросли на всех предприятиях отрасли, независимо от их формы собственности.

Фото мэрии Сочи

Согласно Федеральному закону №220, в Сочи, как и в других городах России, появилось два вида тарификации. Первый - по регулируемому тарифу, который устанавливает местная администрация, второй – по нерегулируемому тарифу, стоимость проезда по которому устанавливают сами перевозчики.

В автобусах под номерами 12, 16, 17, 18, 23, 36, 49, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 69, 70 и 86 стоимость проезда составит – 26 рублей.

Фото мэрии Сочи

На маршрутах по нерегулируемым тарифам № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 24 25, 30, 37, 38, 41, 43, 45, 46, 83, 87, 90, 92, 94, 95 и 98 размер оплаты за проезд увеличится на два рубля и составит 28 рублей.

- На пригородных маршрутах МУП «Сочиавтотранс» по регулируемому тарифу стоимость проезда не пересчитывалась с 2014 года и составляет 2,86 рублей за пассажирокилометр. С 1 ноября стоимость проезда на пригородных маршрутах по регулируемому тарифу составит 3 рубля за пассажирокилометр. Это незначительное повышение не покрывает расходов предприятий. За этот период стоимость топлива, автошин и расходных материалов увеличилась в среднем на 50%, при этом пассажирокилометр подорожает всего лишь на 4,9%, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи пояснил Владимир Пронкин.

Владимир Пронкин. Фото мэрии Сочи

Детальная информация по тарифам размещена в салоне автобуса и на сайте администрации города Сочи sochi.ru во вкладке департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи.

Стоит отметить, что в краевой столице стоимость проезда повысилась еще летом 2019 года, и составляет с тех пор 28 рублей на городских маршрутах.

Как ранее сообщалось, в Сочи проходят профилактические мероприятия на всем подвижном составе городского транспорта.

Дезинфекция проводится почти в 800 городских автобусах Сочи и более чем в 200 вагонах поездов Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании. Работники автотранспортных предприятий дезинфицируют салоны и поручни, с которыми контактируют многочисленные пассажиры.

Фото мэрии Сочи

Весь автопарк обрабатывается дезинфицирующим составом раз в сутки – вечером по возвращении в автопредприятия.

Особое внимание уделяется и состоянию здоровья водителей.

Помимо стандартных процедур медицинского осмотра они обязательно проходят термометрию. Пассажирам речевые информаторы в автобусах рекомендуют использовать бесконтактные формы оплаты и использовать при поездке в транспорте маски.