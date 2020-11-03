В промзоне Тихорецка откроется новое предприятие

Продается база с железнодорожным тупиком. Фото: «Уралхим»

Недавно на рынке недвижимости появилось предложение о продажи базы с железнодорожным тупиком. Крупные компании края проявили интерес к этому варианту, однако, как сообщает источник «КП» в сфере бизнеса, пока владелец не определен и объект находится в открытой продаже. Собственником складского комплекса АО «ОХК «Уралхим» - известная компания европейского уровня.

Продается база с железнодорожным тупиком. Фото: «Уралхим»

Крупная промышленная площадка предназначена для хранения и транспортировки грузов. Находится она в Тихорецке, на ул. Мира,11.

На территории базы работает склад площадью более полумиллиона кв. м, открытая площадка для хранения с двумя ж/д переездами, автомобильные весы и четыре модульных здания типа «Сэндвич» для офисных помещений.

Продается база с железнодорожным тупиком. Фото: «Уралхим»

Территория хорошо освещена, имеет все необходимые коммуникации и системы защиты. Складская база оборудована современными системами воздухоочистки, поэтому подходит для безопасной перевалки насыпных грузов. Кроме того, ее конструктивные позволяют переоборудовать ее в производственную площадку.

Продается база с железнодорожным тупиком. Фото: «Уралхим»

Однако, по мнению экспертов, пожалуй, ключевым достоинством базы является ее территориальное расположение. Два земельных участка, которые она занимает, находятся в в промышленной зоне города, недалеко от автодороги «Кавказ» и всего в 140 км от границы Краснодара.

Продается база с железнодорожным тупиком. Фото: «Уралхим»

Преимущества этого предложения для логистических и производственных компаний очевидны, поэтому не вызывает сомнений факт, что у складской базы в скором времени появится новый владелец. Как сообщает руководитель управления закупок оборудования и услуг АО «ОХК «Уралхим» Алексей Беспрозванных, в компанию поступило несколько запросов от краснодарских предпринимателей, однако окончательное решение о покупке пока не принято. В настоящее время привлекательная промышленная площадка с железнодорожным сообщением полностью готова к продаже.

Продается база с железнодорожным тупиком. Фото: «Уралхим»

По вопросам приобретения обращаться к руководителю управления закупок оборудования и услуг АО «ОХК «Уралхим» Алексей Беспрозванных.

Тел. +7-495-721-89-89 доб. 120-71

alexey.besprozvannykh@uralchem.com