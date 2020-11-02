Росприроднадзор: меняем 100 млн на 2 млн рублей

Выносное причальное устройство. Фото: с сайта КТК

Росприроднадзор в трех судебных инстанциях добился, что предприятие будет платить около 2 млн за загрязнение окружающей среды. Что это - победа надзора или гамбит от КТК? Кому это решение больше выгодно - населению или КТК?

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в разбирательствах между «Каспийским трубопроводным консорциумом-Р» и Черноморо-Азовским морским управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Предметом спора стали расчетные коэффициенты по выбросам загрязняющих веществ, а как итог - это сумма компенсаций за них. Росприроднадзор посчитал, что плата за них взимается с КТК-Р заниженная, и суд это поддержал: признал отчет КТК-Р об инвентаризации вредных выбросов за 2018 год не соответствующим реальной деятельности компании.

В суде компания отмечала, что газоотводные системы - это обязательный элемент танкеров согласно требованиям международных конвенций. Их наличие на судах, обслуживаемых морским терминалом КТК, подтверждается сертификатами классификационных обществ и соответствуют рекомендациям Международного руководства по безопасности нефтяных танкеров и терминалов (ISGOTT), а также подтверждены ответом на запрос от порта Новороссийск, который является первым пропуском танкеров в акваторию Черного моря для погрузки.

Погрузку КТК осуществляет на выносных причальных устройствах (ВПУ), которые находятся в 5 км от берега - за пределами установленных российским законодательством санитарно-защитных зон (СЗЗ). Компания подчеркивала, что ВПУ в силу технического устройства не могут быть источником выбросов. Поэтому в отчете об инвентаризации не были рассчитаны и учтены возможные выбросы вредных веществ в атмосферный воздух с данных устройств.

Танкеры не принадлежат на праве собственности компании и являются территорией иностранной юрисдикции, куда КТК доступа не имеет. Это исключает возможность заранее знать о наличии газовой обвязки грузовых танкерных емкостей у каждого судна, а также влиять на их техническое состояние, эксплуатацию и выхлопы при закачке нефтью. Это сравнимо с требованием взимать плату с городской заправки за выхлопы новенького «немца». Тем не менее суд встал на сторону Росприроднадзора.

Вместе с тем, Роспотребнадзор регулярно проверяет предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе в районе работы консорциума. Несмотря на то, что в КТК-Р загрузка танкеров происходит довольно далеко (в 5 км от берега), с розой ветров неприятные запахи долетают до прибрежных поселков, чем доставляют дискомфорт жителям.

По результатам крайних проверок, сотрудники Роспотребнадзора заверили, что превышений предельно допустимых концентраций в Южной Озереевке, Глебовке, Мысхако - нет. Таким образом, оставшись в пределах норм увеличилась лишь сумма платежа эконалога для Каспийского трубопроводного консорциума - до 2 миллионов рублей в год в казну города.

Но интересно в этой истории другое: в погоне за увеличениями штрафов, Росприроднадзор не может даже заставить выполнить КТК техмероприятия по очистке воздуха. Консорциум защищен соответствующим законом, а вся деятельность сегодня по вызову химиков для изучения состава воздуха, установка воздухоулавливательных колб, установка экомониторов и прочее - чистая самодеятельность, личное желание КТК помочь горожанам.

Однако после решения суда становится очевидным, что теперь консорциуму будет невыгодно искать технические решения проблемы для снижения концентрации запахов. Дешевле заплатить этот повышенный эконалог в 2 млн рублей за - внимание! - расчетные величины выбросов с танкеров и расслабиться.

Решение суда не приходится додумывать: в нем четко указано, что оно касается только размеров платежей - они будут увеличены. При этом никаких технологических требований к КТК не устанавливается и установлено быть не может.

Консорциум без проблем выплатит эти 2 млн рублей или даже больше. Однако при этом по логике как минимум на эту сумму они, скорее всего, сократят, свою помощь на социальные и природоохранные мероприятия Новороссийска. Главное в другом − захочет ли консорциум с прежним энтузиазмом помогать городу, например, покупать, за свой счет аппараты искусственной вентиляции легких для ковидных больных, как это предприятие сделало в мае? Или вкладывать сотни миллионов рублей в реконструкцию и строительство объектов социальной сферы - например, поликлиника №2 или ДК «Кубань» в Цемдолине. А еще осуществлять закупку диагностического оборудования для поликлиник и больниц города, автомобилей скорой помощи и много чего другого?

Насильно мил не будешь, и социальная ответственность бизнеса заканчивается чаще всего там, где начинается мелочность.

Сейчас получилось так, что Росприроднадзор молодец - наказал корпорацию. КТК тоже довольны - решили проблему с запахами - заплатил и живи спокойно. Народные жалобщики только остались со своими жалобами, без помощи бизнеса и с грустным взглядом на иностранные танкеры на рейде.