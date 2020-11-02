«Антитела у меня есть, но амуницию с себя не снимаю»: главный инфекционист Кубани рассказал, почему носить маски нужно всем без исключения

Врач по-прежнему носит защитную амуницию, как все Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный инфекционист Краснодарского края, руководитель первого в регионе "ковид"-госпиталя Сергей Зотов недавно сам переболел COVID-19. У него диагностировали 25 процентов поражения легких со всеми вытекающими.

Болезнь он благополучно победил и продолжает помогать победить ее своим пациентам. Но оказываться в застенках инфекционки не пожелал бы никому.

- Я не понимаю этого маниакального сопротивления людей по поводу масок. Неужели это самое сложное для вас в жизни?! - говорит Сергей Зотов корреспонденту "КП" - Кубань".

Сергей Зотов возглавил первый в регионе "ковид"-госпиталь в апреле. Фото: СКИБ

По словам врача-инфекциониста, уже больше 9 месяцев наблюдающего, как плющит больных коронавирусом, он очень коварен. А все известные медикам лекарства не помогают спасти чью-то жизнь.

- Никто сейчас не может утверждать, что второй раз нельзя заразиться. В мире есть эти люди, заболевшие повторно. Те, кто мог перенести "ковид" в легкой форме, не застрахованы от более тяжелой ее формы впоследствии, - говорит Сергей Зотов.

Сам доктор после выздоровления получил внушительный титр антител от COVID-19, то есть его организм способен уже дать отпор врагу в случае нового попадания вируса. Но ни защитную маску, ни так называемый "противочумный" комбинезон Сергей Зотов с себя не снимает.

- Мы пока не знаем, как вирус может себя повести, поэтому защита органов дыхания, гигиена - главное, - говорит врач.

Кроме того, для всех, кто надевает маску, входя в людные места, есть приятный бонус. Это еще и барьер от всех инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

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