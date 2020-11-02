Сразу два стадиона ФК «Краснодар» претендуют на проведение матчей молодежного Евро-2021

Стадион "Краснодар" может принять матчи молодежного Евро-2021 Фото: ФК Краснодар

Стадионы «Краснодар» и «Краснодар-2» претендуют на проведение матчей молодежного чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщают в Российском футбольном союзе.

- Российский футбольный союз сообщил в УЕФА о своей заинтересованности провести в России мини-турнир группы D финальной стадии чемпионата Европы среди молодежных сборных команд 2021 года в случае попадания молодежной сборной России в данную группу, - говорится в заявлении РФС.

В заявке от России помимо стадиона ФК «Краснодар», вмещающего 35 тысяч зрителей, значится строящийся стадион «Краснодар-2». Объект расположен на улице Владислава Посадского и находится в завершающей стадии строительства. Новая арена будет вмещать 7000 зрителей.

Жеребьевка молодежного Евро-2021 состоится 10 декабря. Впервые с 2013 года в турнире примет участие и сборная России под руководством Михаила Галактионова, занявшая первое место в отборе.

Групповой турнир Евро-2021 пройдет с 24 по 31 марта, матчи групп A, B и C и плей-офф (с 31 мая по 6 июня) пройдут в Венгрии и Словении.

В состав молодежной сборной России входят воспитанники академии «Краснодара» Матвей Сафонов, Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев, Артем Голубев, Денис Адамов.

Ожидается, что стадион «Краснодар-2» будет принимать матчи команд «Краснодар-2», «Краснодар-3», а также женской команды «Краснодар».