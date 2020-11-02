В пределах нормы: Опубликован прогноз погоды на ноябрь 2020 года в Краснодарском крае

Прогноз погоды на ноябрь в Краснодарском крае Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Гидрометцентр России представил прогноз погоды на ноябрь в Краснодарском крае. Согласно данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха около нормы или выше всего на один градус.

- Средняя месячная температура воздуха на большей части Европейской части России ожидается – на 1-2 градуса выше средних многолетних значений; в Калмыкии, Астраханской области, в Краснодарском крае, Северо-Кавказском федеральном округе – около нормы, - говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Несмотря на то, что ноябрь начался с обильных дождей, а местами и града, по итогам месяца количество выпавших осадков может не дотянуть до нормы.

Стоить заметить, что долгосрочные прогнозы имеют определенную долю вероятности. Самые точные прогнозы синоптики дают на ближайшие 48 часов.

Метеорологи отмечают, что октябрь на Юге России выдался необычно теплым и сухим. Местами температура воздуха достигала 30 градусов, а средняя месячная температура оказалась на 4-6 градусов выше нормы.

Первая неделя ноября в Краснодарском крае будет местами пасмурной и дождливой. Однако к концу недели распогодится, а температура воздуха днем может достигать 18-20 градусов.