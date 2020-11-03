Машина с правильным русским характером: как Олег Дерипаска создавал ГАЗель будущего

Автор фото: Михаил СОРОКИН

Все еще стыдитесь российского автопрома? Вы явно отстали от жизни. Так было принято пару десятилетий назад. В то время эксперты и автомобилисты небезосновательно считали, что советское прошлое нанесло отечественным машиностроителям родовую травму, с которой им не суждено справиться. Но одни клеймят производителей, а другие прикладывают усилия для решения задач. Например, коммерческая техника Горьковского автозавода по соотношению цены и качества не первый год успешно конкурирует с зарубежными аналогами. В чем причина успеха? Специальный корреспондент «Новой газете» Сергей Мостовщиков (в прошлом - главный редактор легендарных журналов «Столица» и «Большой город») рассказал в статье с красноречивым подзаголовком «Восемь притч об одном человеке и Горьковском автомобильном заводе».

Автор фото: Михаил СОРОКИН

ТРУЖЕНИК И КОРМИЛЕЦ

Повидавший многое журналист оказался удивлен. Больше того - пленен зрелищем всеобщего людского конвейера.

«Это было похоже на гигантскую мастерскую Творца, шумную, пахнущую пугающей простотой мира и пронизанную светом и радостью какой-то недосягаемой мечты, - сообщает издание. - В огромном цеху, в начале медленно ползущих лент конвейера, закладывались черные металлические рамы, скелеты новых сущностей, предназначенных к выходу в мир».

Автор фото: Михаил СОРОКИН

1100 человек присоединяли к скелетам машин по 5000 деталей, тратя на это строго определенное время. Сотрудники на конвейере действуют четко, спокойно, слаженно – лишние и бессмысленные движения исключены. Работники заинтересованы в развитии предприятия: инициатива и рационализаторство поощряются рублем. Люди гордятся своей работой и качеством продукции. Именно так работает система бережливого производства японского автомобильного концерта Toyota, успешно привнесенная на нижегородскую землю два десятилетия назад Олегом Дерипаской. В настоящее время коммерческие автомобили ГАЗа серий NEXT и CITY, а также ГАЗон и САДКО NEXT пользуются оглушительной популярностью у потребителя.

Автор фото: Михаил СОРОКИН

В чем причина?

«Я опишу ее четырьмя словами, — ответил Андрей Кузнецов, директор по развитию дивизиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили» группы ГАЗ. — Дешевый. Надежный. Ремонтопригодный. Умный».

«Что это значит? – переспросил журналист.

«Это то, чем был и каким станет наш коммерческий автомобиль. Но он был и останется инструментом выживания. Он труженик. Он кормилец».

На испытательном полигоне ГАЗа есть участок дороги из камней. Практически олицетворение жизни в России: если ехать по этой дороге быстрее пятидесяти километров час, то машину невозможно трясет. Считается, что километр здесь равен двадцати километрам на обычной дороге в реальной жизни. Можно испытывать машину без этих камней? Конечно, можно. Но тогда механизмы техники потеряют частичку настоящей русской души.

«Чтобы стать не таким, как все, — уверен отвечающий за создание новых машин и улучшение старых Дмитрий Аросланкин. — Быть, как русский механизм. Простым. Нужным. Ловким. Готовым терпеть насмешки. Нашим. Сделанным по нашим чертежам, нашими руками. Таким, чтобы прожить с нами всю жизнь».

Автор фото: Михаил СОРОКИН

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ «МУДА»

Цитировать статью можно бесконечно. Семеро сотрудников ГАЗа увлекательно рассказывают о своем профессиональном развитии, и, следовательно, развитии предприятия. Именно так эволюционируют на российском производстве загадочные российские механизмы.

Хотя, все могло сжиться по-другому. Еще 20 лет назад собственник автозавода Олег Дерипаска начал внедрение на предприятии японского производственной системы бережливого производства. Работники завода поначалу не без иронии реагировали на «муда» (потери), «кайзен» (непрерывное улучшение работы) и другие непривычные русскому слуху термины. Еще через пять лет Дерипаска принял единоличное решение: не брать импортную платформу для создания машины, а создать свою. Тем самым доверив нашим инженерам развивать свой, - российский! – автомобиль.

Автор фото: Михаил СОРОКИН

Разумеется, проект мог «не взлететь». В конце концов, в отечественном автопроме было не мало прожектов, которые заканчивались со звуком лопнувшего пузыря. Но на ГАЗе выстраивали свое будущее в серьез: кардинально изменили бизнес-процессы, с нуля запустили ряд высокотехнологичных производств (в том числе закупили на Западе), внедрили новые подходы к качеству. Каждый этап – внушительные инвестиции. Но Дерипаску это не останавливало. И оказалось, что качественная российская машина – это не утопия.

Автор фото: Михаил СОРОКИН

Другое дело, что руководство автозавода активно использовало мировой опыт. Причем, не только японский, но и немецкий, корейский, чешский. Двери ГАЗа всегда были открыты для иностранных специалистов. Поэтому русская машина впитала в себя все самые передовые достижения мирового автопрома.

И результаты не заставили себя ждать. Мировая экономика буксует в пандемии? А ГАЗ радует партнеров и клиентов новыми выполненными проектами. В сентябре беспилотный грузовик автозавода вышел на первый коммерческий маршрут - доставил фрукты и овощи из Владимира в Москву. Кроме того, ГАЗ представил первые предсерийные образцы электромобиля GAZelle e-NN: представительский микроавтобус, маршрутный микроавтобус и грузопассажирский фургон-комби. Как пояснили на производстве, электромобили собраны на заводском конвейере в рамках подготовки к старту серийного производства новой модели.

Проще говоря, ГАЗ ничто не может остановить…