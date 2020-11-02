Прерванный взлет: в Сочи во время разбега самолет столкнулся с птицей

Самолет отправился в Новосибирск спустя 3,5 часа Фото: Международный аэропорт Сочи

В аэропорту Сочи днем 2 ноября самолет Airbus A321 авиакомпании S7, следовавший в Новосибирск, был вынужден прервать взлет из-за столкновения с птицей.

Рейс 5104, на борту которого находились 165 пассажиров и семь членов экипажа, по расписанию должен был вылететь в 13:35. Примерно в это время пилот получил от диспетчеров разрешение на взлет.

В 13:38 во время разбега самолета по взлетно-посадочной полосе на скорости более 200 километров в час, командир судна принял решение прервать взлет и запросил у диспетчеров место для стоянки. Самолет резко сбросил скорость.

- Причина – столкновение с птицей во время разбега, - доложил командир.

Трек рейса 5104, столкнувшегося с птицей Фото: Flightradar24.com

В результате инцидента никто не пострадал. Самолет благополучно добрался до стоянки, где пассажиров высадили. Во время осмотра повреждений не обнаружили, борт снова подготовили к вылету. Задержка рейса составила 3,5 часа.

Рейс 5104 благополучно вылетел в Новосибирск в 17:02 по московскому времени.