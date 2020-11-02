«Давайте спасать Марка!»: Известная актриса Алена Хмельницкая призвала помочь 2-летнему мальчику из Краснодара

Фото: instagram.com/m_ugrekhelidze

Чудо, которого ждут неравнодушные - маленькому краснодарцу со страшным диагнозом требуется спасительный укол. Марку Угрехелидзе всего 2,5 года, но все это время малыш борется за жизнь. Врачи диагностировали у него спинальную мышечную атрофию (СМА).

По словам врачей, это «поломка» на генном уровне. Заболевание вызывает серьезное поражение участка нервной системы, отвечающего за движение мышц. Тот самый второй тип СМА, который выявили у Марка, обычно обнаруживается в возрасте от 6 месяцев до полутора лет. Сначала отказывают ноги, потом ребенок не может сидеть самостоятельно, не двигается. В конечной стадии заболевания перестают работать сердце и дыхательный аппарат. В то же время интеллект больных СМА сохранен.

К счастью, остановить движение болезни можно. Для этого необходима всего одна инъекция препарата «Золгенсма». Это лекарство доступно только в Америке. Стоимость спасительного укола - больше 165 миллионов рублей. Именно такой счет выставила одна из клиник в штатах, которая готова взяться за лечение Марка.

Действие этого чудо-лекарства представляет собой ремонт «сломанного» участка ДНК при помощи внедрения туда вируса. Несмотря на маленький период исследований, врачи отмечают революционные результаты.

Многие врачи считают, что лекарство можно вводить, пока ребенок весит не больше 21 килограмма. Вес Марка в два раза меньше. Шанс сохранить жизнь ребенку еще есть.

- Время беспощадно уходит, болезнь не ждет, она прогрессирует, и как бы мы не старались, как бы не занимались реабилитацией, нам просто необходимо медикаментозное лечение, - пишут родители.

Благотворительные фонды брать на себя расходы не берутся – слишком велика сумма. Поэтому вся надежда только на неравнодушных людей.

Об истории мальчика услышала жена нападающего ФК «Краснодар» Наталья Феррейра, которая попросила своих подписчиков не проходить мимо. Пост с призывом о помощи написала и известная актриса и телеведущая Алена Хмельницкая.

- Давайте спасать Марка! Чудесного малыша, который так хочет бегать и прыгать. Призываю присоединиться к нашему начинанию. Очень важна не только финансовая помощь , но и информационная поддержка. Сделайте то, что в ваших силах, и мы сможем сдвинуть горы! Спасибо всем неравнодушным людям! - написала звезда в своем Instagram.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

На данный момент собрано 3 миллиона 286 тысяч рублей.

Реквизиты для помощи Марку:

Карта Сбербанк

4279300016052185 Малхаз Акакиевич У.

5469300627729855 Марина Александровна У.

Карта Тинькофф

5536 9138 8381 0976 Марина Александровна У.

Карта Альфабанк

4261012633556270 Малхаз Акакиевич У.

Номер счета: 40817810830008460671

Банк получателя: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 040349602

Корр. счет: 30101810100000000602

ИНН: 7707083893

КПП: 231043001

Получатель: УГРЕХЕЛИДЗЕ МАЛХАЗ АКАКИЕВИЧ

По номеру телефона: 8-988-953-74-97 Маринар Александровна У.

8-918-049-37-38 Малхаз Акакиевич У.