В Сочи пропал основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов

Фото: "Лиза Алерт" в Краснодарском крае.

В Сочи вторые сутки разыскивают 31-летнего основатель онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова. Мужчина не выходит на связь с 1 ноября. В тот день он отправился на прогулку в районе Имеретинского курорта. Куда Игорь направился потом неизвестно, но домой он так и не вернулся. На связь вот уже вторые сутки мужчина не выходит.

Родные забили тревогу. За помощью обратились в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Краснодарском крае. Волонтеры сейчас активно рассылают ориентировки с просьбой помочь найти мужчину.

По некоторым данным, на пирсе нашли телефон Игоря. Однако официально эту информацию не подтверждают.

Рост пропавшего - 170 сантиметров, телосложение — среднее, волосы короткие темно-русые, глаза карие.

- В день пропажи был одет в светло-бежевую толстовку с капюшоном, коричневые брюки и белые спортивные туфли, - говорят в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в Краснодарском крае.

ВАЖНО!

Всех, кому известно что-то о местонахождении Игоря Коропова, просят сообщать информацию по номеру: 8-929-829-45-58 или на горячую линию отряда: 8-800-700-54-52.

СПРАВКА «КП»

До 2015 года Игорь Коропов вместе с другом владел маркетинговым агентством. Когда партнеры поняли, что бизнесу не хватает квалифицированных диджитал-специалистов, решили растить кадры внутри компании.

Поначалу образовательный проект существовал в виде подразделения, где сотрудники могли обучаться цифровым специальностям. В 2016-м проект выделился в отдельную компанию.

В мае 2020 года Forbes включил Игоря Коропова в список самых перспективных россиян до 30 лет.

По прогнозам основателей, к 2021 году выручка компании достигнет 5 миллиардов рублей.