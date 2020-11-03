Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 ноября 2020: в регионе продолжают разворачивать новые койки для больных

Коронавирус в Краснодарском крае продолжает распространяться

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за новостями о коронавирусной инфекции в регионе на 3 ноября 2020 года. Число заболевших продолжает расти. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 132 пациентов, при этом выписано только 35 пациентов, еще семеро скончались.

Почти у всех умерших с коронавирусом развивалась тяжелая пневмония, осложненная хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Общее количество жертв опасной инфекции достигло 435.

На сегодняшний день в Краснодарском крае лечатся от коронавируса 5483 человека, каждый день число пациентов растет. Далеко не все из них лечатся в стационарах. Болезнь в легкой форме можно победить в домашней изоляции.

Пациенты, проходящие лечение на дому под наблюдением врачей, смогут получат бесплатные лекарства. По распоряжению председателя правительства Краснодарский край на эти цели получит 213 млн рублей.

В то же время в регионе продолжают увеличивать количество мест в стационарах для больных коронавирусом. 400 коек оборудованы в краевом госпитале для ветеранов войн. Инфекционным временно станет хирургическое отделение, пациентов которого перевели в Краевую клиническую больницу №1. Здесь готовят аппараты ИВЛ, кислородное оборудование и средства защиты. В первую очередь госпиталь будет принимать пожилых людей, ветеранов и инвалидов. Первые пациенты поступили уже 2 ноября.

По последним данным, в Краснодарском крае 5659 коек в ковидных госпиталях, из них свободны 1232 места.

Напомним, в Краснодарском крае действует масочный режим, который последним постановлением губернатора был ужесточен. Жители Кубани должны носить маски в общественных местах, на транспорте, и в такси, в лифтах и на парковках.

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