"Краснодару" снова придется рассчитывать на молодых игроков Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Прогноз на матч Севилья – Краснодар 4 ноября 2020: победа Севильи.

Поздним вечером 4 ноября «Краснодару» предстоит пройти еще один экзамен в Лиге чемпионов. Российский клуб на выезде сыграет против «Севильи». Ситуация в стане «быков» остается критической - из-за травм и болезней отсутствуют почти все ключевые игроки. Настроение вокруг команды тоже не радостное. Обескровленная команда, оставшись в жестком графике, проиграла три матча подряд во двух турнирах.

Впрочем, «Севилья» тоже испытывает определенные проблемы. Команда Юлена Лопетеги проиграла три матча подряд в Примере и занимает только 16-ю строчку, однако имеет в запасе два матча.

Зато в Лиге чемпионов «Севилья» еще ни разу не пропустила. Матч с «Челси» завершился со счетом 0:0, а в прошлом туре испанцы добились заслуженной победы над «Ренном» - 1:0.

Севилья – Краснодар 4 ноября 2020. Прогнозы букмекеров

Если сказать коротко, то в «Краснодар» не верит никто. Победа «быков» или даже ничья станет большой сенсацией как минимум в этот вечер. Коэффициент на успех российского клуба колеблется от 11 до 15, а то, что противостояние завершится миром – от 6,1 до 6,1. На таком фоне логичным выглядит ставка – победа «Севильи» за 1,25. Эксперты считают, что есть большая доля вероятности победы испанцев с разницей в 2 и более мячей.

Севилья – Краснодар 4 ноября 2020. История встреч

«Краснодар» регулярно играет против испанских клубов. В списке соперников «горожан» не хватает разве что мадридского «Реала» и «Барселоны». А с «Севильей» «быки» уже играли на групповом этапе Лиги Европы в 2018-м году.

Тогда «Краснодар» смог добиться победы со счетом 2:1 на домашней арене, а на выезде без шансов был разгромлен 3:0.

Прогноз на матч Севилья – Краснодар 4 ноября 2020

Даже в оптимальном составе «Краснодару» было бы очень сложно добыть хотя бы одно очко в Испании у грозной «Севильи». А с учетом масштабных кадровых потерь шансы на успех просто минимальны. Конечно, мы будем переживать за «Краснодар», но холодный разум говорит о том, что в этой игре победит «Севилья».