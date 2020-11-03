День народного единства в Краснодаре 2020: полная афиша празднования

День народного единства в Краснодаре. Фото: krd.ru

4 ноября отмечается важный праздник для жителей дружной, многонациональной России – День народного единства. В связи с риском распространения коронавируса в Краснодаре большинство мероприятий пройдут в онлайн-формате.

- В краевом центре 4 ноября локально пройдут только две выставки, а также главная церемония поднятия флага, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Государственный флаг Российской Федерации поднимут казаки почётного караула Кубанского казачьего войска на Главной городской площади около 10 часов утра. Прямую трансляцию этого события можно будет посмотреть в официальном Instagram-аккаунте мэрии.

- Торжественная церемония будет организована с минимальным количеством участником и соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора, - добавили представители администрации.

Также оффлайн откроют две выставки. В здании Общественно-информационного центра в течение дня можно посмотреть на национальные костюмы, изделия традиционных народных промыслов. Экспозиция пройдет под названием «Кубань — территория единства». А в парке «Чистяковская роща» можно познакомиться с работами учащихся городских художественных школ и школ искусств.

ОНЛАЙН-АКЦИИ

В условиях режима повышенной готовности большинство мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, в Краснодаре организуют в онлайн-формате в виде акций и флешмобов.

Международная акция «Большой этнографический диктант»

В этом году акция пройдёт в виде онлайн-теста. Текст и задания будут доступны с 3 по 8 ноября на официальном сайте диктанта. Результаты сформируются автоматически.

Гастрономический онлайн-фестиваль «Кухни мира на Кубани»

Для участия необходимо опубликовать в соцсетях видеоролик приготовления блюда национальной кухни с рассказом об истории его создания и хештэгами: #КубаньОбъединяет, #КубаньНашОбщийДом. Главная фишка - готовое блюдо нужно украсить флагом российского триколора и завершить свой рассказ фразой «Кубань — территория единства».

Онлайн-флешмоб «Искусство объединяет»

Чтобы поучаствовать в этом флешмобе, нужно в соцсетях разместить ролик с исполнением известной песни о России, также можно прочитать стихотворение или отрывок из литературного произведения. Пометить видео желательно хештэгами #КубаньОбъединяет, #КубаньТерриторияЕдинства, а завершить выступление фразой «Кубань — наш общий дом».

Онлайн-фотовыставка «Кубань-территория единства!»

Для участия нужно сделать снимок в национальном костюме, запечатлеть традиционные танцы, игру на национальных музыкальных инструментах, приготовление необычных кулинарных блюд своей национальной кухни. Кадры опубликовать в интернете с историей и также добавить хештеги #КубаньОбъединяет, #КубаньТерриторияЕдинства, #КубаньНашОбщийДом.

Онлайн-флешмоб «Народная перекличка»

Для участия необходимо на камеру произнести название своего населенного пункта на своем национальном языке, а ролик опубликовать в социальных сетях с хештегом #МыВместе.

Онлайн-флешмоб «Танцуют все»

Чтобы стать участников этого флешмоба, необходимо дуэтом станцевать национальный танец на фоне природных, исторических, архитектурных достопримечательностей региона. А ролик нужно разместить в TikTok с хештегом #МыВместе.

Онлайн-кинолекторий

Онлайн-лекторий 4 ноября пройдет в официальной группе «Вконтакте» Выставочного зала Боевой Славы Краснодара. Здесь покажут фильм «Минин и Пожарский».

Онлайн-викторина

Также в официальной группе «Вконтакте» Выставочного зала Боевой Славы Краснодара организуют онлайн-викторину. Она состоится 3 ноября. Участники игры смогут познакомиться с примерами плакатного искусства 1940-х годов и ответить на связанные с ним вопросы.

Фотовыставка «Полет над Россией»

С 4 ноября по 6 декабря в аэропорту Краснодара будет работать фотовыставка «Полет над Россией». Жители города смогут познакомься с красотой природы и разнообразием архитектуры, богатством культурного, исторического и духовного наследия всех регионов страны.

Онлайн-конкурс рисунков «Сильные, единые»

Для участия в онлайн-конкурсе юным жителям Краснодара нужно нарисовать рисунок на тему силы и единства народа. Фотографии рисунков необходимо разместить в социальных сетях с хэштегом #МыВместе. Самые яркие и необычные рисунки будут отмечены призами.