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За убийство начальника уголовного розыска краснодарского УВД спустя 22 года осудят двоих мужчин

Они обстреляли машину Александра Ледовского во время учебной тревоги
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Убийца во время следственного эксперимента. Фото: СК России.

Убийца во время следственного эксперимента. Фото: СК России.

Старейшие оперативники краснодарского уголовного розыска до сих пор вспоминают своего бывшего начальника Александра Ледовского. У него была безупречная репутация, за успехи в работе досрочно получил звание полковника. Его уважали товарищи и боялись преступники. Ранним декабрьским утром 1998 года служебная машина полицейского была обстреляна во время учебной тревоги, предполагавшей проведение широкомасштабной операции по зачистке города от бандитов.

Все произошло на улице Дзержинского в поселке Пашковский. Полковник Ледовский созвонился со своим коллегой, оперуполномоченным угрозыска Соломатиным, и договорился, что заедет за ним по пути на работу. Оба сыщика жили недалеко друг от друга.

Когда машина начальника угрозыска остановилась на светофоре, в нее сзади врезались «Жигули». Милиционеры выскочили из салона и тут же были расстреляны из пистолетов.

Все произошло 2 декабря. Фото: СК России.

Все произошло 2 декабря. Фото: СК России.

- Фигуранты, выследив автомобиль, которым управлял начальник уголовного розыска, совершили аварию. После ДТП оперативники вышли из транспортного средства, чтобы оценить масштаб произошедшего, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СК России. - В это время исполнитель выбежал из отечественного автомобиля и произвел не менее 10 выстрелов из пистолета-пулемета в оперативников, убив их.

Фото: СК России.

Фото: СК России.

В результате 31 и 34-летние потерпевшие погибли на месте.

После расправы, исполнитель с соучастником скрылись с места происшествия. Учебная тревога тут же превратилась в боевую операцию, и в считанные минуты город был взят милицией в кольцо. Однако поймать преступников не удалось.

Фото: СК России.

Фото: СК России.

Но все-таки негодяев поймали. Спустя 22 года они ответят за содеянное.

- Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин, - говорят в краевом Следкоме. - Они обвиняются в убийстве начальника отдела уголовного розыска УВД по Краснодару и его подчиненного, совершенном организованной преступной группой в 1998 году по найму.

Снимок сделан с места убийства. Фото: СК России.

Снимок сделан с места убийства. Фото: СК России.

Как выяснили следователи, осенью 1998 года у жителя одной из соседних республик был конфликт с Александром Ледовским. Начальника угрозыска он решил устранить.

- Для совершения преступления организатор создал преступную группу, в которую привлек двоих знакомых, - продолжают следователи. - Мужчина пообещал им за совершение убийства 50 тысяч долларов.

По тем временам деньги достаточно большие.

В ноябре 1998-го года один из участников привлек исполнителя – 22-летнего краснодарца, которые хорошо стрелял. За убийство ему предложили 30 тысяч долларов.

Киллер согласился и вовлек в организованную группу своего знакомого, предложив ему часть своего вознаграждения.

- Между членами организованной группы имелась четкая иерархическая структура, - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю. - Организатор единолично разработал план преступления и распределил роли между участниками.

Кроме того, он предоставил им всю информацию о предполагаемой жертве – образе жизни, месте проживания и маршрут его передвижения, а также возложил на себя финансирование расходов, связанных с расправой.

Двоим приближенным участникам группы поручили предоставить исполнителю и его знакомому необходимое для организации убийства дом, авто и огнестрельное оружие. Кроме того, им необходимо было провести рекогносцировку места совершения преступления непосредственно с исполнителем, а также скрыть следы преступления, оружие и самого исполнителя.

Перед судом пока предстанут только двое из ОПГ. Известно, что киллер - 56-летний уроженец Астрахани, освободившийся недавно из тюрьмы.

- Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Он изобличил всех участников преступлений, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы.

- В отношении 46-летнего участника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, он находится в федеральном розыске, - уточняют в региональном СУ СК. - В отношении организатора и иных участников преступления расследование по уголовному делу продолжается.

Дело направлено в Краснодарский краевой суд.

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