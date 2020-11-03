В Сочи при загадочных обстоятельствах пропал основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов: что известно на данный момент

Игорь Коропов. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

В Сочи вторые сутки разыскивают 31-летнего основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова. Мужчина, пропавший при загадочных обстоятельствах, не выходит на связь с 1 ноября. Рассказываем, что известно на данный момент.

Игорь Коропов известен далеко за пределами Сочи. Бизнесмен вошел в рейтинг 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии Forbes. В последнее время он живет в Москве, где продолжает работать в компании, основателем которой он является.

На курорт он приехал вместе со своим коллегой, который и сообщил о пропаже товарища. Мужчина пришел в полицию и рассказал, что вместе с Игорем они остановились в одном из сочинских отелей.

Ночью 1 ноября Игорь решил прогуляться на набережную. Отправился в район Имеретинского курорта - от отеля буквально 5 минут ходьбы. Но обратно мужчина так и не вернулся.

В обед 1-го числа коллеге позвонили и сказали, что на пирсе около кафе «Бистро» найден телефон Игоря Коропова.

- На связь он так и не вышел, в номер не вернулся, - добавляет друг.

Игорь ничего не сообщал ни семье, ни друзьям, о планах на понедельник не говорил, в этот день должен был быть на связи в рабочем режиме.

Сейчас мужчину разыскивает полиция. Помогают в этом поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Краснодарском крае. Волонтеры активно рассылают ориентировки с просьбой помочь найти Игоря Коропова.

Кроме того, следователи организовали проверку по факту исчезновения бизнесмена.

- Устанавливаются место нахождения пропавшего, а также обстоятельства произошедшего, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», Игорь Коропов учился в Суворовском училище.

- Но до конца он вроде не доучился. Его родители забрали в конце первого курса. В коллективе парня слегка подтрунивали, мол, женственный он. Но Игорь нереально умный, отлично разбирается в компьютерах, - говорит «КП» - Кубань» учащийся Суворовского училища. - Сам он из состоятельной семьи. У него у первого появился самый дорогой телефон с камерой на то время. Родители может и обеспечили начальный капитал, но все остальное он сам.

Со слов знакомых, мужчина характеризуется положительно, ранее ничего подобного не происходило - он никогда не пропадал.

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Рост пропавшего - 170 сантиметров, телосложение — среднее, волосы короткие темно-русые, глаза карие.

- В день пропажи был одет в светло-бежевую толстовку с капюшоном, коричневые брюки и белые спортивные туфли, - говорят в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в Краснодарском крае.

Всех, кому известно что-то о местонахождении Игоря Коропова, просят сообщать информацию по номеру: 8-800-700-54-52 или 8 (8622) 63-85-97, 63-85-98 или 02.