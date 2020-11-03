Почему кубанцы не хотят пересесть с личного транспорта на общественный

Жителей края хотят пересадить на общественный транспорт Фото: Евгения ГУСЕВА

На въезде в Краснодар - привычная картина. В автопоезде из легковушек, как правило, по одному пассажиру. И такой персональный транспорт заполоняет город, едва не полностью перекрывая его "легкие".

- Посмотрим, что через лет пять будет. Стоять нам здесь не по 15 минут, гораздо дольше, - говорит водитель рейсового автобуса из Северской. - Я, вот, не понимаю этого желания ехать на машине. Чтобы в пробках постоять?

По словам бывалых водил, в России личный автомобиль пока не стал только средством передвижения. Это по-прежнему своего рода сертификат твоей состоятельности.

- Россияне в течение нескольких поколений не могли позволить себе личный автомобиль. Как следствие - автомобиль для многих не столько средство передвижения, сколько доказательство независимости, состоятельности, - объясняет эксперт по транспортным проблемам Дмитрий Шароватов. - Второй аспект - общественный транспорт в плане комфорта далек от идеала. В машине стоять в пробке значительно приятнее, чем в автобусе.

Судя по недавнему опросу "Авито Авто", базовой необходимостью, а не роскошью наличие автомобиля в семье считают уже 91 процент россиян. Больше половины участников исследования отметили, что не готовы отказаться от личного автомобиля даже при наличии возможности постоянно пользоваться такси или каршерингом. И такое же количество наших граждан ездят на собственных авто ежедневно.

Два года назад власти кубанской столицы поставили для себя амбициозную цель пересадить горожан на общественный транспорт. Только так, по их мнению, возможно избавить город от бесконечных пробок.

- Конечно, нам необходимо уменьшать пробки. Если мы говорим об экономически развивающемся городе, о комфортном городе, пробки – это серьезный фактор, который уже вредит и развитию экономики Краснодара, и комфорту жителей. Работа сложная, комплексная, состоящая из многих элементов и задач, связанных друг с другом. Часть из необходимых мер, конечно, будут непопулярными. Но сами по себе 10-балльные пробки уже такая ситуация, которую, кроме как «куда уж хуже», не назовешь, - говорил мэр Краснодара Евгений Первышов в 2018 году.

Здесь уже озадачились обновлением подвижного состава трамвайно-троллейбусного управления. Но конкуренцию по комфорту с личным общественный транспорт пока еще проигрывает.

Аналогичные проблемы с пробками в Сочи, Новороссийске, Геленджике.

- В муниципальном ездить еще можно, но частные маршрутки - это же полная амба. Хамство процветает, - отписываются комментаторы под каждым постом замглавы города-героя Александра Яменского, отвечающего за эту сферу.

Перемены, обещают власти, придут. Но проблема эта слишком многогранна.

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