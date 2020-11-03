«Мы как психологи - и поддержим, и помирим»: полицейским из Краснодара и Майкопа нужны голоса земляков

На фото (слева) Арсен Шебзухов и Яриев Орхан Эйюб Оглы.

На сайте «Комсомолки» началось голосование за самого народного участкового страны. Этот конкурс уже много лет МВД проводит при поддержке «КП». Сначала претендентов выбирали в регионах, и те, кто стал лучшим у себя в области, крае или республике, теперь борются за звание самого-самого.

Краснодарский край представляет 32-летний старший лейтенант полиции Орхан Эйюб Оглы Яриев. В органах внутренних дел работает более двух лет. Сейчас он обслуживает административный участок № 183 поселка Калинино. Люди участковому доверяют - результаты регионального конкурса говорят сами за себя. Он набрал наибольшее количество голосов.

- Я считаю, что работа участкового — одна из самых важных. Ведь именно мы первыми приходим на помощь местным жителям, попавшим в беду, — говорит Орхан Эйюб Оглы Яриев.

По словам участкового, часто в его работе бывают случаи, когда нужно разобраться в конфликте двух супругов. Здесь лейтенант полиции старается работать как психолог: и поддержать, и помирить. Успевает он и преступников ловить - своими руками задержал трех находившихся в розыске злоумышленников.

А честь Адыгеи будет отстаивать 31-летний Арсен Шебзухов. Он, кстати, в 2018 году уже становился лучшим на региональном этапе. И вот спустя два года вновь выбился в лидеры - жители Майкопа по-прежнему его поддерживают.

На службу в органы внутренних дел он пришел в декабре 2012 года. А участковым стал с апреля 2016-го. Его вотчина – Юго-Запад Майкопа, где живет 5 491 человек. За это время он раскрыл 8 преступлений и поймал одного беглеца, находящего в розыске.

В его практике был случай, когда задержал подозреваемого, а потом выяснил еще то, что он причастен еще к двум преступлениям – украл велосипед и ограбил женщину.

- Участковый должен больше профилактикой преступлений заниматься, поэтому и проводу каждый день по 10-15 встреч с людьми, проживающими на моей территории, - рассказывает Арсен Шебзухов. - К кому домой прихожу, кого в кабинет вызываю.

До 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Имя победителя станет известно 16 ноября.