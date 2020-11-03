На Кубани полицейский устроил стрельбу при задержании беглеца

Фото: Олег ЗОЛОТО

Это случилось в районе полудня в станице Динской на пересечении улиц Красная и Гоголя. Здесь на дежурстве находился полицейский. Именно он заметил на дороге синюю «копейку». Регистрационные номера правоохранителю показались знакомыми – он решил остановить машину для проверки. За рулем ее сидел 38-летний уроженец Карачаево-Черкесии. Как позже выяснится, мужчина находился в розыске – его подозревают в грабеже.

- При задержании он попытался скрыться. В руке полицейские заметили нож. Его попросили остановиться, но на требования мужчина не реагировал. Тогда он развернулся в сторону полицейского и стал угрожать, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Правоохранитель, в свою очередь, показал, что вооружен, обнажив находящееся при нем табельное оружие.

Полицейский несколько раз повторил злоумышленнику, чтобы он бросил нож. Но мужчина лишь сокращал дистанцию. Когда он подошел слишком близко, сотрудник МВД выстрелил в воздух. Тут-то задержанный испугался, бросил нож на землю и поднял руки вверх.

- У полицейского были все основания на то, что бы так поступить. Во-первых, возникла угроза жизни и здоровья сотруднику МВД, во-вторых, злоумышленник мог завладеть его табельным огнестрельным оружием, - добавляет источник в правоохранительных органах.

После случившегося была проведена проверка, во время которой факта неправомерности действий полицейского не установлено.

А вот на задержанного собрали материал по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».