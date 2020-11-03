В Новороссийске почти две недели разыскивают загадочного пропавшего 16-летнего школьника: что известно на данный момент

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

В Новороссийске вот уже 12 дней разыскивают 16-летнего Мамаева Илью Владимировича. Напомним, школьник пропал 22 октября 2020 года. Он вышел из дома в селе Цемдолина, но обратно не вернулся.

С родными на связь он не выходил. Не появлялся он и на занятиях в колледже.

- Днем 22 октября 2020 года молодой человек не пришел на лекции в колледж, в связи с чем его однокурсник сообщил об этом в правоохранительные органы, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Поскольку подросток не пришел и домой и после занятий, его родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении.

К поискам также подключились волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" в Краснодарском крае.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

О местонахождении подростка неизвестно до сих пор. Никаких зацепок сейчас нет. Следователи организовали проверку по факту безвестного исчезновения 16-летнего Ильи Мамаева.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшего, а также обстоятельств произошедшего, - уточняют в краевом Следкоме.

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- Рост школьника 170 сантиметров, он среднего телосложения, волосы русые, глаза серые, - сообщается в ориентировки "Лиза Алерт".

В день пропажи на нем были синяя куртка с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки. Размер обуви - 43-й. Особых примет близкие не назвали.

Всех, кому известно местонахождение подростка, просят сообщать информацию по телефонам: 8-952-852-64-54 или по телефону 02, с мобильного 102.