«Вещи ребенка были в крови»: в детсаду Сочи 4-летняя девочка получила травму

Фото: Дмитрий Ахмадуллин.

Это случилось в детском саду №34 города-курорта. 4-летняя воспитанница средней группы получила травму. Как объяснил родителям ребенка воспитатель, один из мальчиков толкнул девочку. Малышка ударилась об стол.

Когда мама пришла забирать девочку, то ужаснулась.

- У дочери от удара головой произошло рассечение на правой стороне лба. Она истекала кровью, - рассказывает мама девочки в отделе полиции, куда она обратилась после инцидента. - Мне отдали вещи, они все были в крови. У ребенка рана была заклеена пластырем. Медицинского работника в детском саду не было. Скорую помощь не вызывали.

Женщина обратилась в детскую больницу. Там ребенку сделали рентген головы, обработали рану. Врач порекомендовал наложить швы.

- Учитывая, что воспитанник нашей группы, от которого моя дочь получила увечье, неоднократно бил других детей группы, прошу разобраться в данной ситуации, - попросила женщина полицейских. - Неоднократно велись беседы с родителями этого мальчика, но ничего не изменилось. Он продолжает агрессивно вести себя по отношению к детям.

После происшествия, по словам женщины, родители мальчика не выходили на связь, извинения не принесли.

- Возможно, стоит привлечь органы опеки для решения вопроса и взять на контроль данную ситуацию. Учитывая тот факт, что моя дочь - инвалид, полученные травмы могут критически повлиять на ее дальнейшую жизнь, - добавила мать пострадавшей.

По данному поводу идут разбирательства. Руководство детского сада оперативно прокомментировать «КП» - Кубань» инцидент не смогло. Проверку проводит Полиция.