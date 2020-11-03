Мурад Мусаев перед матчем «Краснодара» в Лиге чемпионов назвал «Севилью» любимой командой

Мурад Мусаев Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев перед матчем Лиги чемпионов против «Севильи» рассказал о том, что давно следит за игрой испанского клуба.

- «Севилья» - одна из моих любимых команд в Европе, я раньше за нее переживал. Она постоянно выступает в еврокубках, всегда играет в яркий атакующий комбинационный футбол. Так было и в те годы, когда за нее играл Кержаков. На «Севилью» уже много лет приятно смотреть, - ответил Мурад Мусаев на вопрос о том, насколько изменилась «Севилья» за последнее десятилетие.

По мнению главного тренера «Краснодара» завтрашний соперник «горожан» - одна из лучших команд Европы по качеству игры и по результатам прошлого сезона. Мурад Мусаев ждет тяжелый и энергозатратный матч.

- «Севилья» достаточно разнообразная команда, она сочетает комбинационную игру, активный прессинг, много атак развивается через фланг. Слабые стороны у нее тоже есть, но их не так много и я не хотел бы их сегодня озвучивать, - сказал перед матчем тренер «Краснодара».

Мурад Мусаев рассказал, что в Испанию прилетели Вандерсон и Классон, а также Марков. Реми Кабелла остался в Краснодаре.

- Марков уже несколько дней тренируется в общей группе, Вандерсон и Классон прилетели, но пока они не готовы быть в основе, - рассказал тренер.

Наставник «Краснодара» заверил, что команда отдаст все силы на поле.

- Последние результаты связаны с тем, что мы каждый матч по тем или иным причинам не можем рассчитывать на пять-шесть ведущих футболистов. Не так мы мечтали начать выступление в Лиге чемпионов, но так бывает, к сожалению. Мы должны быть сильными и дисциплинированными, но в то же время раскрепощенными. Другого пути у нас нет. Наш состав пока далек от оптимального, но те, футболисты, которые завтра выйдут на поле, отдадут все силы, - уверен Мурад Мусаев.

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес был созвучен с тренером. Он отметил, что команда успела подготовиться к противостоянию с «Севильей».

- Мы знаем, что играем на два фронта одновременно, это сокращает время для подготовки и восстановления. У нас есть травмированные игроки, и нам не всегда удается восстановиться за короткое время, придется импровизировать. Есть риск, наш состав старается быть готовым. У нас достаточно игроков, которые могут заменить выбывшего, но самое главное — быть готовыми и работать на 100 процентов, - сказал Рамирес.

Матч Лиги чемпионов «Севилья» - «Краснодар» состоится 4 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.