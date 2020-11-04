Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 4 ноября 2020: За сутки выписано 17 штрафов за отсутствие масок

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за новостями о коронавирусной инфекции в Краснодарском крае. По данным оперативного штаба региона, 4 ноября 2020 число заболевших снова выросло. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 130 пациентов, при этом выписано за сутки 48 пациентов, еще шестеро скончались.

Отметим, что тех, у кого болезнь протекает в легкой форме, не госпитализируют. Так, под медицинским наблюдением в поликлиниках остается 6961 человек. Кубань получит 213 млн рублей на закупку лекарств для больных коронавирусом. Благодаря этой мере поддержки, пациенты, которые лечатся на дому, смогут получить препараты по рецепту.

Напоминаем, что режим повышенной готовности по-прежнему действует в крае. Сохраняется масочный режим, который должен соблюдаться в местах массового скопления людей, в лифтах и на парковках. Особое внимание уделяют общественному транспорту. В автобусах и троллейбусах устраивают рейды. Во время таких проверок выявляют нарушителей.

- За сутки составлены 17 протоколов по ст. 20.60.1 КоАП РФ на водителей, которые были без масок, - сообщили в городской администрации.

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