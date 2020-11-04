Трансляция матча Севилья - Краснодар 4 ноября 2020 Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Поздним вечером 4 ноября футбольный вечер украсит противостояние Севилья – Краснодар в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в Испании и начнется в 23:00 по московскому времени. «КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Севилья - Краснодар 4 ноября 2020.

Статистика личных встреч Севилья – Краснодар насчитывает два матча на групповой стадии Лиги Европы. Ровно два года назад команды обменялись домашними победами. На своей арене «быки» обыграли испанцев 2:1, а на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» взяла убедительный реванш – 3:0. Обе команды тогда смогли выйти в плей-офф.

Прогнозы букмекеров на матч Севилья - Краснодар 4 ноября 2020 говорят о том, что хозяева поля очевидный фаворит противостояния. В победе испанцев не сомневается практически никто. Остаются вопросы – будет ли победа «Севильи» сухой, и какова будет разница в счете. Основанием для таких прогнозов стали последние результаты «Краснодара» и серьезные проблемы с составом.

Стартовые составы на игру Севилья - Краснодар будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч Севилья - Краснодар начнется в 23:00 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию матча Севилья - Краснодар можно посмотреть 4 ноября 2020, начиная с 22:55 по московскому времени.

Кто покажет матч Севилья - Краснодар. Прямая телетрансляция матча Севилья - Краснодар начнется в 23:00 на телеканале МатчТВ.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.