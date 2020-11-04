Краевой закон позволит муниципальным бюджетам сохранить соцвыплаты

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. Фото: пресс-служба ЗСК.

В Законодательном cобрании Краснодарского края прошла очередная 45-я сессия. В пленарном заседании под руководством Юрия Бурлачко приняли участие глава региона Вениамин Кондратьев, прокурор края Сергей Табельский.

В повестке сессии было порядка 40 вопросов. Ключевыми пунктами стали законопроекты о внесении изменений в краевой бюджет текущего года и об исполнении регионального бюджета в 2019 году.

Фото: пресс-служба ЗСК.

Соцвыплаты сохранят

Законопроект о внесении изменений в краевой бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов представил министр финансов Сергей Максименко. По данным минфина, проектом предлагается в доходной части краевого бюджета предусмотреть на 2020 год увеличение объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета в целом более чем на 11,6 млрд рублей.

Спикер ЗСК сообщил, что доходную часть бюджета пополнят безвозмездные поступления из федерального центра. Речь идет о ключевых социальных субсидиях. Это ежемесячные выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет, организация бесплатного горячего питания учащихся, поддержка безработных и многое другое. Дополнительное финансирование получат и госпрограммы. В их числе - «Развитие здравоохранения», «Социальная поддержка граждан», «Содействие занятости населения», «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» и др.

- Коронавирус нанес серьезный удар по нашей экономике, объемы собственных налоговых и неналоговых доходов в этом году заметно снизились. Мы признательны федеральному центру за поддержку в это непростое время. Ею мы воспользуемся с благодарностью, но при этом совместными усилиями мы будем искать пути скорейшего восстановления своей экономики, выхода на прежние темпы экономического роста, - прокомментировал Юрий Бурлачко.

Налоговые поступления скорректируют

На пленарном заседании также обсудили вопросы поддержки местных бюджетов, пострадавших из-за пандемии.

Так, депутаты поддержали внесение изменений в закон «О бюджетном процессе в Краснодарском крае». Согласно документу, с 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), что повлечет за собой снижение доходов местных бюджетов. В целях компенсации законопроект предлагает увеличить нормативы отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов от налога, взимаемого по «упрощенке» на 10% и 15%, соответственно, до 30% - для первых и до 35% - для вторых.

В этом случае сумма дополнительных доходов составит для бюджетов городских округов порядка 2 млрд рублей, для бюджетов муниципальных районов - более 1 млрд рублей.

Депутаты также проголосовали за поправки в краевой закон «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае».

Как отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, с началом пандемии коронавируса на федеральном и краевом уровнях были приняты решения о поддержке наиболее пострадавших секторов экономики, малого предпринимательства. В частности, это снижение налоговых ставок или перенос сроков платежей. Меры имели стимулирующий эффект, но поступления в бюджеты всех уровней, естественно, снизились.

- Недостаточный сбор налоговых платежей по отдельным муниципалитетам может поставить под угрозу выполнение на их территории важных социальных программ. Поэтому в закон «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае» вносится требование - в 2021 году уточнить налоговый потенциал кубанских муниципалитетов в целях распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности», - прокомментировал глава кубанского парламента.

Черноземы возьмут под защиту

В ходе пленарного заседания депутаты также рассмотрели поправки к закону об обеспечении плодородия земель сельхозназначения на территории Кубани. Документ представил вице-спикер ЗСК, председатель аграрного комитета кубанского парламента Александр Трубилин. Документом предлагается конкретизировать права и обязанности правообладателей земель сельхозназначения и обязать их проводить мероприятия по восстановлению плодородия почв.

По мнению спикера Законодательного собрания, черноземы являются богатством не только Кубани и ее жителей, но и всей России. Именно поэтому, уверен Юрий Бурлачко, необходимо создание системы учета показателей плодородия почв.

- Очень важно, что при применении пестицидов и ядохимикатов должно будет учитываться текущее состояние земель. Закрепление в краевом законе этого требования - важный шаг в наращивании производства экологически чистой продукции, которая пользуется постоянно растущим спросом на отечественном и мировом рынках, - прокомментировал законопроект спикер ЗСК.

Малоимущим облегчат сбор документов

Особое внимание депутаты уделили системам учета малоимущих граждан. Так, парламентарии рассмотрели законопроект об изменениях краевых законов «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» и «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

Проект предлагает сократить перечни документов, предоставляемых гражданами для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении и для признания их малоимущими в этих целях. При этом расширяется список документов, запрашиваемых уполномоченными органами в рамках межведомственного взаимодействия. Таким образом, снижается нагрузка на граждан по предоставлению ряда документов. Предусматривается и возможность подачи заявлений и справок в электронной форме.

- Мы вносим в действующие законы края изменения, которые смогут понизить бюрократические препоны и облегчить сбор документов тем людям, которые хотят стать на учет как нуждающиеся в жилых помещениях. Сокращено количество требуемых документов, отменяется процедура перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении. Пусть это и не решает проблему полностью, но мы стараемся сделать реализацию закона максимально удобной для данной категории жителей края, - заявил председатель ЗСК.

Подработка станет законной

В ходе заседания вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский представил текст Обращение к министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову. В документе говорится, что анализ нелегальной трудовой деятельности показывает, что одна из причин ее возникновения - привлечение неквалифицированного труда на срок до трех дней. Однако в крае на учете в службе занятости состоит большое число безработных, не имеющих профессионального образования и готовых на неквалифицированный труд. Кубанские депутаты предлагают привлекать таких граждан через органы службы занятости для выполнения разовых работ. В документе рекомендуется внести соответствующие изменения в федеральное законодательство, регулирующее данную сферу.

Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, запрос на разовый и неквалифицированный труд достаточно высок в основных отраслях региональной экономики: строительстве, сельском хозяйстве, гостиничном бизнесе. По его мнению, такая форма занятости серьезно ущемляет трудовые права наших земляков.

- Она не будет учтена при начислении пенсии, человека при расчете могут элементарно обмануть, не выплатив заработанное. Но мы знаем, что зачастую люди соглашаются на такие риски из-за невозможности найти другую работу. И работодателей тоже можно и нужно понять. Когда работа носит срочный характер, малым предпринимателям зачастую сложно или невозможно быстро оформить трудовой договор. Мы считаем, что надо искать компромисс интересов трех сторон: работника, работодателя и государства. И чтобы достичь этой цели, в первую очередь необходимы изменения в действующем законодательстве, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

В ходе заседания 45-й сессии кубанские депутаты рассмотрели еще ряд вопросов, направленных на социально-экономическое развитие Краснодарского края.