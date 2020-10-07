Кубанские депутаты приняли законодательные меры для развития экономики края

Фото: пресс-служба ЗСК.

Пленарное заседание провел глава кубанского парламента Юрий Бурлачко. В его работе приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

За время работы очередной 44-й сессии депутаты рассмотрели около ряд актуальных для региона вопросов. В частности, парламентарии согласовали назначение первого заместителя губернатора - этот пост сохранил Андрей Алексеенко.

Спикер ЗСК подчеркнул, что депутатский корпус готов, как и ранее, подключаться к совместной работе с командой губернатора.

Дополнительная поддержка промышленности

Внесение изменений в государственную программу «Развитие промышленности Краснодарского края» стало еще одним вопросом сессии.

Фото: пресс-служба ЗСК.

Документ представил исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики края Иван Куликов. Проектом предусмотрено поэтапное внесение изменений в госпрограмму. В частности, в рамках второго этапа предлагается дополнительно направить 500 млн рублей на обеспечение уставной деятельности Фонда развития промышленности. При этом предлагается увеличить количество предприятий, получивших поддержку в 2020 году.

Спикер ЗСК подчеркнул, что поддержка и развитие промышленности - один из ключевых приоритетов для краевой власти.

- Ситуацию в отрасли мы постоянно держим на контроле, стараемся создавать правовые предпосылки для ее устойчивого роста. Сегодня, когда вся кубанская экономика преодолевает последствия пандемии коронавируса, такая помощь нашим промпредприятиям особенно необходима», - акцентировал Юрий Бурлачко.

Субсидии для животноводов

На сессии депутаты рассмотрели и поправки в краевой закон о развитии сельского хозяйства. Внесенные губернатором Кубани изменения обусловлены необходимостью увеличения производства животноводческой продукции и выполнения положений Доктрины продовольственной безопасности.

О сути поправок депутатам рассказал и.о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

В декабре 2018-го, напомним, кубанским парламентом был принят закон о Стратегии-2030. Этим документом предусмотрено увеличение производства молока до 2 миллионов 175 тысяч тонн и мяса в живом весе до 807 тысяч тонн.

Вместе с тем ситуация с численностью КРС и птицы в регионе на данный момент пока не позволяет ускорить темпы прироста животноводческой продукции до необходимого уровня.

Поправки в краевой закон предполагают оказание господдержки тем фермерам, у которых в хозяйствах наблюдается положительная динамика по приросту поголовья и увеличению производства молока. Это должно оказать стимулирующее воздействие на развитие отрасли в целом.

- Развитие отрасли животноводства - наш стратегический ориентир. Кубань может и должна полностью обеспечивать себя мясо-молочной продукцией. Но на пути к этому есть немало сложностей. Принимаемый сегодня закон позволит урегулировать ряд важных вопросов. Будет продолжена практика поддержки за счет средств краевого бюджета производителей животноводческой продукции. Это позволит в ближайшей перспективе увеличить объемы производства и создаст условия для увеличения поголовья животных и птицы», - прокомментировал принятие документа спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Выплаты для сельских усадеб

Предметом обсуждения парламентариев стали поправки в уже действующий закон о сельских усадьбах в малых населенных пунктах на территории Краснодарского края. Они предполагают введение новых правил получения людьми соцвыплат на организацию своего жилья и хозяйства в сельской местности.

Согласно документу, изменится порядок организации сельских усадеб. Получить на это социальную выплату за счет средств регионального бюджета сможет любой гражданин РФ, проживающий в Краснодарском крае не менее пяти лет. До четырех миллионов рублей будет увеличена и сама сумма выплаты. Сейчас она составляет три миллиона.

Эти средства расходуются на строительство жилого дома. Его расчетная стоимость определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей различной численности и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Краснодарского края.

Губернатор Кубани отметил, что соцвыплаты на поддержку сельских усадеб являются принципиально важным для региона вопросом. Благодаря изменениям, люди смогут получать соцвуыплаты без проведения конкурс а. как было установлено ранее.

Спикер ЗСК, в свою очередь, подчеркнул - сельские усадьбы являются теми составляющими, которые будут увеличивать и зерновое производство, и выпуск животноводческой продукции.

- Краснодарский край занимает третье место по плотности населения в Российской Федерации, и, тем не менее, у нас немало пустующих территорий. Там есть земельные площади, возможность жить и зарабатывать. Эти места нуждаются в трудолюбивых людях, и мы будем за счет средств краевого бюджета стимулировать их заселение, - обозначил свою точку зрения Юрий Бурлачко.

Новый закон для развития виноделия

В ходе сессии депутаты в первом чтении обсудили новый краевой закон о развитии на Кубани виноградарства и виноделия. Он был разработан в связи с принятием федерального закона в декабре прошлого года, призванного создать условия для дальнейшего развития отрасли, обеспечить производство качественного отечественного продукта и защитить покупателей от подделок. Напомним, с 1998 года на Кубани действовал свой «винодельческий» закон. В апреле 2020-го кубанский парламент признал его утратившим силу.

Новый закон определяет рамочные условия регулирования в регионе отрасли виноградарства. Документ предусматривает введение новых мер господдержки, которые будут учтены и в соответствующей государственной программе Краснодарского края для ее дальнейшего финансирования.

Закон предполагает повышение конкурентоспособности местной продукции виноградарства, популяризацию кубанского вина, развитие производства сортов местной селекции и самой отрасли на научной основе. Отдельными пунктами прописаны положения о коллекциях винодельческой продукции, которая находится в собственности Краснодарского края.

Юрий Бурлачко отметил, что документ определяет основы государственной политики в области виноградарства и виноделия, а также полномочия государственной и муниципальной властей.

- В перечне ключевых направлений госполитики законопроект обозначил повышение качества продукции. Это должно стать нашей главной целью. Продукция краевых производителей конкурентоспособна на мировом уровне. Не так давно заключено соглашение о поставках кубанского вина в Финляндию. Это знаменательное событие, ведь конкуренция с виноделами Европы - очень жесткая. Чтобы войти на европейский рынок, нам ни в коем случае нельзя снижать планку. Надо постоянно работать над повышением престижа кубанского виноделия, - акцентировал глава кубанского парламента.