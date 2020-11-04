Как сибиряк стал на Кубани керамистом и за гончарным кругом скрепляет семьи

Иван Безбородов Фото: Архив "КП"

Гостем Нины Шилоносовой на этой неделе стал мастер-прикладник, художник-философ и киноактер-самоучка, приехавший 30 лет назад в Краснодар с берегов Байкала.

Ведущий керамист Юга России создал свой бренд. Востребованы не только его посуда, свистульки и скульптуры – на мастер-классы к Безбородову приезжают из разных уголков страны.

Гончарное дело как древнейший промысел и искусство не только сохраняет традиции народов, но и помогает в укреплении семьи и воспитании детей, уверен Безбородов. Сакральное ремесло позволяет иначе смотреть на жизнь и становиться философом.

Много внимания уделяет керамист изучению истории, и для творчества, и для создания аутентичной посуды – иначе на фестивали реконструкторов не попадешь. Ну а образ шамана привлек к Ивану кинематографистов: недавно он снялся в очередном фильме. Еще мастер дал совет, где искать настоящую декоративно-прикладную культуру казаков.

Тайм-коды

00:57 - Представление гостя

01:28 – Как решил переехал с Байкала в Краснодар. Про бумкомбинат и турбизнес

02:57 – где найти «волшебные места»

03:37 – как «послушный человек» Безбородов пришел работать в керамическую мастерскую худграфа

05:32 – зачем взрослому мастеру диплом вуза

06:35 - можно ли всё знать про кубанскую посуду и как гончары станицы Пашковской обеспечивали глэчиками всю Кубань

08:10 – рубрика «Так отож!»: что такое «лайка»?

08:44 – «ведущий керамист Юга России» - делает, фотографирует и продает

11:29 – «многослойный символизм»: есть ли стиль у Безбородова

13:45 – вопрос от слушателя про запоминающиеся заказы.

- Необычные заказы как правило пошлые. Посуда для общепита с авторским клеймом.

15:40 – «посадский ремесленник» на фестивалях исторической реконструкции с аутентичным продуктом

16:46 – откуда интерес к звериным черепам. Сакральный промысел гончара

18:57 – историческая рубрика «Любо знаты»: как в 1905 году в Екатеринодаре публичные собрания регулировались

19:51 – про то, как Иван и его свистулька снимались в кино «Хунны»

22:22 – Чем сеанс в коммерческой франшизе отличается от урока в мастерской настоящего мастера

25:55 – гончарное дело как семейная терапия. Станичные уроки для уставших от больших городов

28:15 – почему дети перестают лепить и кто в этом виноват

29:51 – грязное ли дело у гончара? Воспитание детей «по-деревенски»

31:21 – разные методы, разные предметы. Связь со Вселенной

32:57 – суровый керамист Безбородов с волшебными печами

34:29 – обилие псевдонародных и псевдокубанских поделок. Чтобы узнать Кубань, не надо ехать в Атамань? Больная тема с народными мастерами

38:30 – вопрос слушательницы: Где можно приобщиться к казачьей культуре?

39:00 – езжайте в районные музеи и станицы, где мало что изменилось. Как передавали ремесло

42:00 – можно ли называться местным, как чувствовать родину

42:51 – окрошка по настроению жены