Как сибиряк стал на Кубани керамистом и за гончарным кругом скрепляет семьи

Иван Безбородов
Фото: Архив "КП"
Гостем Нины Шилоносовой на этой неделе стал мастер-прикладник, художник-философ и киноактер-самоучка, приехавший 30 лет назад в Краснодар с берегов Байкала.
Ведущий керамист Юга России создал свой бренд. Востребованы не только его посуда, свистульки и скульптуры – на мастер-классы к Безбородову приезжают из разных уголков страны.
Гончарное дело как древнейший промысел и искусство не только сохраняет традиции народов, но и помогает в укреплении семьи и воспитании детей, уверен Безбородов. Сакральное ремесло позволяет иначе смотреть на жизнь и становиться философом.
Много внимания уделяет керамист изучению истории, и для творчества, и для создания аутентичной посуды – иначе на фестивали реконструкторов не попадешь. Ну а образ шамана привлек к Ивану кинематографистов: недавно он снялся в очередном фильме. Еще мастер дал совет, где искать настоящую декоративно-прикладную культуру казаков.
Тайм-коды
00:57 - Представление гостя
01:28 – Как решил переехал с Байкала в Краснодар. Про бумкомбинат и турбизнес
02:57 – где найти «волшебные места»
03:37 – как «послушный человек» Безбородов пришел работать в керамическую мастерскую худграфа
05:32 – зачем взрослому мастеру диплом вуза
06:35 - можно ли всё знать про кубанскую посуду и как гончары станицы Пашковской обеспечивали глэчиками всю Кубань
08:10 – рубрика «Так отож!»: что такое «лайка»?
08:44 – «ведущий керамист Юга России» - делает, фотографирует и продает
11:29 – «многослойный символизм»: есть ли стиль у Безбородова
13:45 – вопрос от слушателя про запоминающиеся заказы.
- Необычные заказы как правило пошлые. Посуда для общепита с авторским клеймом.
15:40 – «посадский ремесленник» на фестивалях исторической реконструкции с аутентичным продуктом
16:46 – откуда интерес к звериным черепам. Сакральный промысел гончара
18:57 – историческая рубрика «Любо знаты»: как в 1905 году в Екатеринодаре публичные собрания регулировались
19:51 – про то, как Иван и его свистулька снимались в кино «Хунны»
22:22 – Чем сеанс в коммерческой франшизе отличается от урока в мастерской настоящего мастера
25:55 – гончарное дело как семейная терапия. Станичные уроки для уставших от больших городов
28:15 – почему дети перестают лепить и кто в этом виноват
29:51 – грязное ли дело у гончара? Воспитание детей «по-деревенски»
31:21 – разные методы, разные предметы. Связь со Вселенной
32:57 – суровый керамист Безбородов с волшебными печами
34:29 – обилие псевдонародных и псевдокубанских поделок. Чтобы узнать Кубань, не надо ехать в Атамань? Больная тема с народными мастерами
38:30 – вопрос слушательницы: Где можно приобщиться к казачьей культуре?
39:00 – езжайте в районные музеи и станицы, где мало что изменилось. Как передавали ремесло
42:00 – можно ли называться местным, как чувствовать родину
42:51 – окрошка по настроению жены