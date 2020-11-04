«Наслаждались унижением»: На Кубани десять мужчин избили и догола раздели семейную пару

скриншот момента драки с видео

События развернулись в станице Старовеличковской Калининского района. В распоряжении «Комсомолки» появились кадры, на которых видно, как двое парней заходят в местный магазин купить фрукты. Внезапно они начинают агрессивно вести себя с другим посетителем. Мужчины по очереди толкают жертву и начинают снимать с него вещи, после чего продолжают издевательства на улице. Возле машины местного жителя встречает уже толпа мужчин, которые подхватывают унижения.

- Мы знаем этих парней, они тоже живут в станице. Все неоднократно устраивали драки. Но почему-то, по нашему мнению, им смягчают наказания, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» местные жители.

Очевидцы рассказали, что десять человек в тот день напали не только на мужчину, но и на его жену. По словам местных жителей, дебоширы сначала раздели догола супруга, а потом и женщину, которая с кулаками кинулась защищать мужа. А в это время шокированные продавцы судорожно набирали в дежурную часть.

- Они наслаждались унижением. Просто дикие люди. Женщина теперь боится, что-либо рассказывать, - делятся станичники.

В полиции подробности случившегося не рассказывают. Правоохранители лишь отметили, что по данному факту проводится проверка.

- В ОМВД России по Калининскому району материал зарегистрирован, выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также «Комсомолке» стало известно, что местные власти вместе с казаками вызывали одного из зачинщиков драки вместе с его отцом «на ковер». Парень якобы принес извинения. Но состоялся ли разговор с остальными присутствующими, и будут ли они привлечены к ответственности, пока неизвестно. Пострадавший мужчина сейчас находится в реанимации.