Севилья в меньшинстве одержала волевую победу над Краснодаром в Лиге чемпионов Фото: REUTERS

«Краснодар» проиграл «Севилье» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2, ведя по ходу первого тайма 2:0. В начале встречи классным ударом со штрафного отличился Магомед-Шапи Сулейманов, а преимущество «быков» на 21-й минуте удвоил Берг, реализовавший пенальти.

В конце первого тайма один мяч отыграл Ракитич, а перед свистком на перерыв удаление за фол на Олссоне заработал Хесус Навас.

Игра в меньшинстве не помешала «Севилье» сравнять счет. Эн-Несири смог забить после чудовищной ошибки Кайон, который решил обыграть защитников. А через три минуты форвард сделал дубль, подкараулив отскок от штанги.

Обзор матча

Первый тайм

Стартовый состав «Краснодара» стал ответом для любителей подшутить на тему воспитанников клуба. С первых минут против «Севильи» в Лиге чемпионов Мурад Мусаев отправил сразу четырех парней. И если появление в старте Сафонова и Уткина дело довольно привычное, то Шапи и Сабуа получили отличный шанс проявить себя на высшем уровне.

«Севилья» на домашней арене выступила во всеоружии. В старте появились голкипер Вацлик и защитник Эскудеро – впервые в этой Лиге чемпионов.

Матч начался по ожидаемому сценарию. «Севилья» много владела мячом, атаковала и держала в тонусе Сафонова. Матвей показал, что спокойно пережил матч с «Челси» и был надежен. Давление испанцев привело к тому, что Феликс Брых уже на девятой минуте указал на точку, после того, как в штрафной «Краснодара» упал Жордан. Видеоассистенты усомнились в решении абитра и пригласили его на видеопросмотр. Судья не был настойчив и отменил свое решение, потому что никакого пенальти там не было – Жордан скорее сам фолил на Шапи.

Игроки «Краснодара» выдохнули. Сафонов снова продемонстрировал класс после удара Наваса, но до 16-й минуты «быки» практические не переходили центр поля. Своего момента дождался Берг и смог найти лазейку в обороне слишком заигравшейся «Севильи». Кунде бросился в отчаянный подкат перед штрафной и заработал желтую карточку, хотя сам защитник понимал, что это предупреждение с красным оттенком.

Штрафной решился бить Шапи. И его удар был просто великолепен! Над стенкой точно в ближнюю девятку – у Вацлика просто не было шансов. 1:0.

«Краснодар» вдохновился таким успехом и в следующей же атаке Берг заработал пенальти. Брых снова воспользовался помощью ВАР и назначил 11-метровый. Фол, кстати, совершил тот же Кунде, но снова удаления избежал. Берг сам исполнил наказание и забил – 2:0 к 21-й минуте стали холодным душем для «Севильи» и приятным сюрпризом для болельщиков «быков». До матча мало кто мог предположить такое развитие событий.

Лопетеги поспешил что-то менять в игре и решился сразу не две замены по ходу первого тайма. Кунде от греха подальше заменил Акунья, а вместо Эскудеро вышел Оскар Родригес. Мурад Мусаев тоже воспользовался возможностью внести коррективы и Сабуа поменял Сперцян.

«Севилья» продолжила много атаковать, а «Краснодар» играл по счету. В конце тайма испанцы смогли отыграть один мяч. Это Жордан подал на Ракитича, который оказался первым на мяче и пробил в дальний угол – 2:1. Казалось, «Севилья» могла бы уйти в раздевалку в хорошем настроении, но уже в компенсированное время Олссон получил возможность выйти один на один, но Хесус Навас наступил ему на ногу сзади и снял бутсу со шведа. Феликс Брых без сомнений предъявил капитану «Севильи» красную карточку. На этот раз штрафной «Краснодара» пришелся в стенку. Впрочем, настроение это российскому клубу не испортило.

Испанцы проигрывают «Краснодару» на своем после первого тайма, да еще и остались вдесятером. Невероятный сценарий!

Второй тайм

В перерыве Мурад Мусаев сделал еще одну замену. Егор Сорокин вышел вместо Кристиана Рамиреса. В начале тайма в игру снова эффектно вступил Сафонов, отводя угрозу после удара Оскара. Через несколько минут уже Вацлик спасал ворота «Севильи» от мощного выстрела Берга. Главной задачей «быков» на оставшуюся часть матча стала надежная игра в обороне.

Испанцы создали отличный момент. Окампос убрал Чернова на фланге и выдал передачу в центр – Оскар Родригес из убойной позиции бил, но Кайо вовремя подставил ногу и блокировал этот удар.

Еще через несколько минут за «Краснодар» сыграла перекладина. Сафонов прервал подачу с фланга, но мяч попал к Ракитичу, который попал в перекладину.

В середине тайма Мусаев сделал обратную замену. Молодого Сперцяна, схватившего предупреждение, сменил опытный Классон, который пропускал предыдущие матчи из-за травмы. Впервые за долгое время у тренера «Краснодара» появилась возможность реально усилить игру по ходу матча.

Планы Мурада Мусаева разрушил Кайо. Бразилец на ровном месте привез гол и в очередной раз подтвердил правило «техничный защитник – враг команды». Он зачем-то решил обыграть двух соперников около своей штрафной и проиграл. Эн-Несири сравнивает счет. Это было слишком просто.

По игре вообще было не заметно, что «Севилья» в меньшинстве. Через три минуты все тот же Эн-Несири вывел свою команду вперед. После подачи со штрафного мяч угодил в штангу, форвард оказался первым и пробил неотразимо – 3:2.

На последние 15 минут матча в составе «Краснодара» появился Вандерсон, вышедший вместо Уткина.

Активности в атаке замены прибавили не слишком много. Счет на табло до финального свистка больше не изменился. «Краснодар» здорово начал, но не смог удержать приемлемый результат из-за довольно простых ошибок, главная из которых на совести Кайо.