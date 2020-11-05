«У меня есть вопросы к команде»: Магомед-Шапи Сулейманов после поражения от «Севильи» устроил разнос в раздевалке

Шапи был вне себя после матча с Севильей Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов остался недоволен игрой команды после поражения в Лиге чемпионов от «Севильи» со счетом 3:2. «Черно-зеленые» вели в счете 2:0, но соперник, играя в меньшинстве весь второй тайм, смог переломить ход встречи.

- Сейчас полное опустошение. Соперник получил удаление и целый тайм играл в меньшинстве. Мы должны были контролировать мяч, не знаю почему так случилось. Наверное, у соперника было больше желания. Мы должны были забирать этот матч. У меня есть вопросы к команде, я это высказал в раздевалке. У меня нет слов, это необъяснимые вещи, - рассказал после матча Магомед-Шапи Сулейманов в эфире МатчТВ.

Полузащитник забил гол в матче красивейшим ударом со штрафного и вывел свою команду вперед уже в самом начале первого тайма. Но этот удар не помог «Краснодару» добиться даже ничьей.

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подтвердил, что в раздевалке после игры состоялся разговор, но выносить его подробности не стал.

- То, что было в раздевалке, должно там и оставаться. Мы не имеем права отдавать команде играющей в меньшинстве победу с 2:0. Мы поговорили, но все должно оставаться в раздевалке. Мое мнение, что было ошибкой сыграть после перерыва от обороны. Если бы вышли атакуя, было бы легче. Мы могли поменять ход этой игры. Может сказался недостаток опыта, мы разберемся потом, - сказал после игры Сафонов.